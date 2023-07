Reizen door Europa met trein is twee keer zo duur als met vliegtuig

De trein is in Europa gemiddeld twee keer zo duur als het vliegtuig en op sommige trajecten is de trein zelfs dertig keer duurder dan het vliegtuig. De Europese spoorwegen worden benadeeld door oneerlijke belastingen in het voordeel van luchtvaartmaatschappijen, ten koste van het klimaat. Dat blijkt uit een nieuwe analyse door Greenpeace Midden- en Oost-Europa.