Odessa voor de derde keer onder vuur genomen door Rusland, en dat is geen toeval

Op het door Rusland geannexeerde schiereiland Krim is een tienermeisje omgekomen bij een droneaanval van Oekraïne. Dat meldt de Russische gouverneur van de Krim, Sergej Aksjonov.

Voor de derde nacht op rij is Odessa onder vuur genomen door Rusland. Ook op de Krim is het al een tijd opnieuw onrustig. Bij een Oekraïense droneaanval kwam een tienermeisje om het leven.

Vier administratieve gebouwen werden in het noordwesten van de Krim beschadigd, meldt de gouverneur van de Krim Sergej Aksjonov op Telegram. “Helaas gebeurde dat niet zonder slachtoffers. Een tienermeisje kwam om”, klinkt het. Sinds het begin van het offensief tegen Oekraïne wordt de Krim regelmatig bestookt met onbemande vlieg- en vaartuigen.

Maandag nog raakte de strategisch belangrijke Krimbrug beschadigd. Daarbij kwamen twee mensen om. Moskou houdt Oekraïne verantwoordelijk. Woensdag was er dan weer een brand op een militair oefenterrein. Ongeveer 2.000 inwoners in het district werden geëvacueerd.

Ook in Odessa zijn de aanvallen opgevoerd. Minstens twintig mensen zijn donderdagochtend vroeg gewond geraakt bij Russische aanvallen in Mykolajiv en Odessa, twee havensteden in het zuiden van Oekraïne. Dat melden lokale autoriteiten.

“De Russen hebben het centrum van de stad getroffen. Een garage en een woongebouw van drie verdiepingen staan in brand. De brandweer is ter plaatse aangekomen”, zegt de gouverneur van Mykolajiv, Vitali Kim, op Telegram. Achttien personen raakten gewonden. Onder hen negen personen die naar het ziekenhuis werden gebracht, van wie vijf kinderen. Twee personen werden vanonder het puin gehaald. Verdere informatie gaf hij niet, ook niet over welk wapentuig gebruikt werd bij de aanvallen.

In Odessa zijn twee personen na een aanval naar het ziekenhuis overgebracht, meldt gouverneur Oleg Kiper via Telegram. Hij spreekt van beschadigingen in het centrum van de havenstad.

Een gebouw in Odessa is compleet vernield na een aanval op woensdag — © via REUTERS

Gevolg van graandeal

“De reeks raket- en droneaanvallen door Rusland op haven- en graaninfrastructuur in het zuiden van Oekraïne lijkt een poging van Rusland om de bewaren tegen de vernieuwing van de graandeal te benadrukken en om de Oekraïense graanexport te belemmeren”, aldus het Institute for the Study of War .

Odessa is sinds de start van de Russische invasie al verschillende keren aangevallen. De regio heeft drie havens die deel uitmaakten van de graandeal, die cruciaal is voor de wereldvoedselbevoorrading en die maandagavond afliep.

Die deal maakte het mogelijk voor Oekraïne om graan veilig te exporteren over de Zwarte Zee, ronder gebombardeerd en geblokkeerd te worden. Oekraïne wordt ook wel de “graanschuur van Europa” genoemd.

In juli 2022 kon na een lange blokkade de export hervat worden dankzij een deal tussen de VN, Rusland, Oekraïne en Turkije. Rusland garandeerde toen een veilige doorvaart, op voorwaarde dat schepen in Oekraïne zouden worden gecontroleerd. Alleen moest de deal om de 120 vernieuwd worden, wat Rusland begin deze week weigerde te doen omdat er volgens het land geen rekening werd gehouden met Russische eisen.