Werken op E314 in Bekkevoort: hinder vanaf 31 juli

Op de weghelft van de rijrichting naar Lummen krijgt het wegdek over een lengte van 3,5 kilometer een nieuwe laag asfalt. Op het wegdek van de andere rijrichting wordt een voeg vervangen. Ook in de rijrichting van Leuven/Brussel, krijgt het wegdek aan het op- en afrittencomplex, over een afstand van 400 meter, een onderhoudsbeurt.

De aannemer werkt de eerste twee weken op de weghelft richting Lummen, daarna verschuiven de werken naar de andere helft. Van 31 juli tot 13 augustus zal het verkeer dat richting Lummen wil rijden, slechts beschikken over één in plaats van twee rijstroken. De op- en afrit van Bekkevoort wordt van 31 juli tot 6 augustus afgesloten: automobilisten moeten een omleiding volgen.

Hinder tijdens ochtendspits

Vanaf 14 augustus wordt een van de twee rijstroken richting Leuven/Brussel afgesloten. De oprit van Bekkevoort blijft vanaf dan ook afgesloten, de afrit blijft wel open.

De aannemer zal iedere week de werken starten op maandag, vroeg in de ochtend. Het Agentschap verwacht dus vanaf de ochtendspits hinder voor het verkeer. De kans is groot dat de werken een of meerdere van de vier werkweken afgerond kunnen worden op vrijdag of zaterdag. In dat geval zal de aannemer de rijstroken de rijstroken en de op- en afritten openstellen, en de werken de maandag erop hervatten.