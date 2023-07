Manchester City wil van Josko Gvardiol duurste verdediger aller tijden maken, Kroaat meldt zich wel nog voor Italiëreis met Leipzig

Volgens meerdere Engelse media heeft Manchester City een akkoord bereikt met RB Leipzig voor de transfer van de 21-jarige Kroatische verdediger Josko Gvardiol. Met de genoemde transfersom van 90 miljoen pond (zo’n 103 miljoen euro) zou het record van Harry Maguire gebroken worden die de duurste verdediger aller tijden werd toen Manchester United in 2019 zo’n 87 miljoen euro betaalde aan Leicester. Gvardiol was vandaag wel nog te zien op foto’s van RB Leipzig bij het vertrek naar de stage in Italië.