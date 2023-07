Astronomen schrijven over een ‘ontplofte’ koe, kameel en vink: wat hebben de dieren te maken met de ruimte?

In wetenschappelijke artikels van astronomen kan je vandaag lezen over onder meer een koe, een vink en een kameel. Dat zijn namelijk de bijnamen die ze geven aan een bijzonder fenomeen in de ruimte, dat ze tot op heden niet kunnen verklaren.

Bron: The New York Times

Een koe, een koala, een kameel, een Tasmaanse duivel en een vink. Allemaal zijn ze terug te vinden in de ruimte. Niet letterlijk, maar wel als bijnaam voor een iets wat vreemde categorie van explosies in de ruimte. De laatste, de vink, werd op 10 april van dit jaar gespot door het Palomar Observatory in Californië en onlangs beschreven in een wetenschappelijk artikel.

Over wat gaat het nu precies? In technische termen gaat het om Luminous Fast Blue Optical Transients (LFBOT’s). Dat zijn explosies die niet helemaal de normale gang van zaken volgen bij supernova’s (exploderende sterren). De eerste LFBOT werd in 2018 waargenomen en kreeg de bijnaam ‘koe’. Wat die explosie zo bijzonder maakte, was de helderheid. Die was tien tot honderd keer helderder dan bij een typische supernova. Ook ging het allemaal heel snel. “Normaal gesproken worden supernovae helder en vervagen ze in de loop van weken tot maanden”, legt Deanne Coppejans, een astronoom aan de Warwick University in Engeland, uit aan The New York Times. “Deze LFBOT’s worden helder in slechts drie tot vier dagen en vervagen op veel snellere tijdschalen.”

De bijzondere bijnamen zijn afgeleid van de officiële naam die de explosies krijgen. In het geval van de koe (in het Engels: cow) was dat AT2018cow. Bij de koala was dat ZTF18abvkwla en bij de Tasmaanse duivel was dat AT2022tsd. Over de vink bestaat wat discussie. De naam die de explosie officieel kreeg was AT2023fhn. In een wetenschappelijke paper werd er daardoor al snel de naam finch (Engels voor vink) aan gegeven. Maar anderen spreken liever van fawn (een ree).

Die laatste explosie was ook nog extra bijzonder. Het is namelijk de eerste die buiten een of andere melkweg werd waargenomen, waar normaal geen sterren verwacht worden. Mogelijk kan de vink daardoor ook wat meer duidelijkheid scheppen rond het bestaan en de oorsprong van die LFBOT’s, aangezien wetenschappers momenteel nog verschillende theorieën hebben.

Op dit moment worden er één à twee LFBOT’s per jaar gevonden, maar dat aantal zou in de toekomst stevig kunnen oplopen met de komst van nieuwe telescopen.

(sgg)