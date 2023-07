Amerikaan wint 1 miljard dollar bij Powerball-jackpot

Een Amerikaan uit Californië is woensdag plots één miljard dollar rijker geworden. Hij of zij had namelijk het winnende lotje gekocht voor de bekende Powerball-jackpot.

7, 13, 10, 24, 11 en 24. Dat waren de winnende nummers van de Powerball-jackpot die woensdagavond bekend werden gemaakt. Eén man of vrouw uit Californië mag zich daardoor in één klap miljardair noemen. De prijzenpot bedraagt namelijk 1.080.000.000 dollar (963.100.800 euro). Al moet de winnaar wel kiezen of hij of zij het bedrag in één keer wil of in jaarlijkse schijven. Wil hij of zij het bedrag in één keer, dan bedraagt de prijzenpot nog ‘slechts’ 558,1 miljoen dollar (497,7 miljoen euro).

Het gaat om het zevende grootste bedrag dat ooit in de Verenigde Staten geloot werd en het is het derde grootste Powerball-bedrag. Volgens Powerball is de kans om te winnen 1 op 292,2 miljoen. (sgg)