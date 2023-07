Bombardementen in Khartoem en in andere strategische stad in Soedan

“Het artilleriegeschut is gericht tegen basissen van de paramilitairen van de Rapid Support Forces (RSF)”, aldus een inwoner van El-Obeid. “De luchtmacht bombardeert en de paramilitairen reageren met luchtafweergeschut”, klinkt het bij een andere. Inwoners van het zuiden van Khartoem hadden het dan weer over drie luchtaanvallen vroeg in de ochtend.

Het leger beschuldigde de RSF er woensdag al van droneaanvallen te hebben uitgevoerd op een residentiële wijk, waarbij veertien burgers zouden zijn gestorven en vijftien anderen gewond zijn geraakt. Inwoners bevestigden aan AFP dat ze dertien lichamen van burgers hebben geteld.

Sinds 15 april zijn bij het conflict tussen het leger van generaal en de facto president Abdel Fattah al-Burhan en de RSF van zijn vicepresident, generaal Mohamed Hamdane Daglo, al meer dan drieduizend doden gevallen. Meer dan 3,3 miljoen mensen moesten hun huizen ontvluchten.