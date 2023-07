Sihame El Kaouakibi kondigt terugkeer naar het parlement aan: “Team Krullie at your service”

Sihame El Kaouakibi keert terug naar het Vlaams parlement. Dat heeft de liberale politica bekendgemaakt via Instagram. “Team Krullie at your service. Binnenkort live in het parlement”, schrijft ze bij een foto, geflankeerd door haar twee medewerkers.

In januari heeft de omstreden El Kaouakibi aan het Vlaams Parlement opnieuw gevraagd twee deeltijdse medewerkers te krijgen, nadat ze in november vorig jaar een gelijkaardige aanvraag deed. Twee keer stootte ze bij het Uitgebreid Bureau op een ‘njet’. Hoewel ze daar wettelijk gezien wel recht op heeft, ondanks dat ze op dat ogenblik al meer dan twee jaar met ziekteverlof was.

LEES OOK. Geen onbesproken figuren: dit zijn de twee medewerkers die de Vlaamse overheid moet betalen voor Sihame El Kaouakibi

Op haar sociale media bevestigde El Kaouakibi dat ze “voorzichtig en stapsgewijs” opnieuw aan de slag wilde gaan. “Ik begin op 20 procent en we bouwen rustig aan terug op”, klonk het.

“Na deze legislatuur stap ik uit de politiek en start ik opnieuw”, liet ze ook nog verstaan. Nu beginnen haar plannen stilaan vorm te krijgen. Maar of ze nu opnieuw voltijds aan de slag zal gaan, dat is voorlopig nog onduidelijk.

(Lees verder onder de foto)

De Antwerpse politica beheerste wekenlang de actualiteit nadat bekend raakte dat ze wordt verdacht van subsidiefraude. Ze zou geld dat bedoeld was voor haar vzw’s, waaronder het sociale project Let’s Go Urban, hebben gebruikt voor persoonlijke doeleinden. In oktober raakte ze haar parlementaire onschendbaarheid kwijt.

LEES OOK. Zelf de camera’s meegebracht, en net dat verknalde haar show: hoe het laatste politieke optreden van Sihame El Kaouakibi in het water viel

Aimé Schrauwen

Schrauwen (rechts op de foto), is eveneens geen onbesproken figuur. Hij was lang actief bij het Liberaal Vlaams Studentenverbond en Jong VLD Antwerpen. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 stond hij op de derde plaats voor Open Vld in Ekeren, maar de laatste jaren vertroebelde zijn relatie met de liberalen en stopte hij als partijlid.

Zo schaarde hij zich in 2020 achter de Black Lives Matter-beweging en in datzelfde coronajaar klaagde hij de vele vrijheidsbeperkingen tijdens de verschillende lockdowns aan. “De avondklok, de politie die zonder huiszoekingsbevel een huis kon binnenvallen en de observatie van privéwoningen met drones zijn maar enkele voorbeelden van grove schendingen van onze grondrechten”, betoogde hij. Schrauwen was ook aanwezig op de verboden La Boum-manifestatie in Brussel, waar het protest tegen de coronamaatregelen volledig escaleerde. Schrauwen werd tijdens die strijd in één adem genoemd met figuren uit de antivaxbeweging, maar dat beschouwt hij niet als een belediging.

LEES OOK. Subsidiefraude van El Kaouakibi gaat om ‘amper’ 269.000 euro, maar daarmee is de kous nog niet af

LEES OOK. Sihame El Kaouakibi houdt slachtofferrol vol in eerste interview: “Ik ben twee jaar niet uit mijn huis kunnen komen”