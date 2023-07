Hoogste aantal faillissementen sinds oktober 2018

In juni zijn in ons land 1.092 bedrijven over de kop gegaan. Het is van oktober 2018 geleden dat het aantal faillissementen zo hoog lag - toen werden er 1.125 faillissementen geteld. Dat blijkt donderdag uit cijfers van het statistiekbureau Statbel. In Vlaanderen gaat het zelfs om het hoogste aantal sinds oktober 2013.

In vergelijking met mei waren er in juni meer dan een kwart meer faillissementen. Ook in vergelijking met juni 2022 gaat het om een stijging (+0,9 procent), net zoals in de precoronaperiode, in juni 2019 (+7,7 procent).

Bouw en transport blijven ook in juni de zwaarst getroffen sectoren. Sinds begin dit jaar zijn in de bouw al 1.134 faillissementen uitgesproken, 6,5 procent meer dan het vorige record dat al van 2014 dateert. In vervoer en logistiek zijn dat er 351, of 4,5 procent meer dan het vorige record, van 2022. Statbel stelt ook vast dat er in alle sectoren meer faillissementen waren, met uitzondering van landbouw en visserij (-30 procent).

Alle regio’s getroffen

In alle regio’s van het land spraken de ondernemingsrechtbanken vorige maand meer faillissementen uit. De 615 faillissementen die in Vlaanderen werden uitgesproken, liggen 0,5 procent hoger dan in juni vorig jaar, maar in vergelijking met juni 2019 gaat het om een stijging met 40 procent. Sinds begin dit jaar waren er 3.117 faillissementen in het Vlaamse gewest, 7,6 procent meer dan het vorige record voor dezelfde periode, in 2013.

2.726 jobs gingen in juni door falingen verloren, 39 procent meer dan in de vorige maand en 18 procent meer dan in juni 2022.