De huwelijksreis zit erop: Thibaut Courtois meldt zich met kleurtje bij Real Madrid in Los Angeles

Thibaut Courtois heeft zich weer bij zijn club Real Madrid gemeld, waarmee een einde komt aan zijn vakantie die in het teken stond van zijn huwelijk met Mishel Gerzig, inclusief huwelijksreis naar het tropische Bora Bora in Frans Polynesië. Real bereidt het seizoen voor in Los Angeles en Carlo Ancelotti verwelkomde er de Belgische doelman met een knuffel.

Real Madrid hervat vandaag de trainingen en doet dat om 11u15 lokale tijd (20u15 in België) in Los Angeles, waar het zoals nog enkele Europese topclubs de komende twee weken op tournee is. In de nacht van zondag op maandag (om 4 uur Belgische tijd) staat de eerste oefenwedstrijd gepland tegen AC Milan.

Real stoomt zich voor de vijftiende keer fysiek klaar op een campus van de UCLA University en zal vier oefenwedstrijden spelen in Noord-Amerika.

Voor Thibaut Courtois komt daarmee een einde aan een vakantie van ruim een maand na zijn stormachtig vertrek bij de Rode Duivels voor de EK-kwalificatiematch tegen Estland. Courtois zei geblesseerd te zijn, maar bondscoach Domenico Tedesco sprak dat tegen.

Op 25 juni gaven Courtois en Gerzig elkaar het ja-woord in Cannes nadat ze eerst hun vrijgezellen hadden gevierd. De huwelijksreis ging naar Bora Bora.

