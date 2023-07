Vijf verdachten van drugssmokkel via Brussels Airport opgepakt

“De bal ging aan het rollen toen twee luchthavenmedewerkers de aandacht trokken van de politie door hun verdachte gedragingen op de luchthaven”, zegt parketwoordvoerder Carol Vercarre. “Uit onderzoek bleek al snel dat de twee deel uitmaakten van een criminele organisatie die actief was in drugssmokkel vanuit Afrika.”

De bende ging steeds op dezelfde manier te werk. Op vluchten vanuit de Gambiaanse hoofdstad Banjul, werden tussen de bagage verschillende koffers met drugs verstopt. De twee luchthavenmedewerkers stonden in voor de uithalingen van deze koffers uit het vliegtuig. Vervolgens bracht één van hen de koffers weg om ze buiten het luchthavengebouw te overhandigen aan andere bendeleden.

Drie reiskoffers

“Afgelopen dinsdag was er opnieuw een vlucht voorzien vanuit Banjul, waarop de politie besloot om de verdachten te observeren”, gaat het parket verder. “Hoewel de beide medewerkers niet voorzien waren om op dat ogenblik te werken, bleken ze toch aanwezig op de luchthaven toen de vlucht uit Banjul landde. Ze haalden verschillende koffers uit het vliegtuig, waarna één van hen de luchthaven verliet met deze koffers. Een aantal kilometer verder werd hij opgewacht door drie wagens en werden de koffers in deze auto’s geladen.”

Op dat moment besloot de politie tussenbeide te komen en met succes: “Er werden drie reiskoffers aangetroffen met in totaal ongeveer 120 kilogram cocaïne. Vijf personen werden gearresteerd, waaronder de twee luchthavenmedewerkers. Nadien volgden nog verschillende huiszoekingen bij de verdachten, waar ook belangrijke sommen cash geld in beslag werden genomen.”

Airportcrime

Alle vijf de verdachten werden door de onderzoeksrechter onder aanhoudingsbevel geplaatst. Vier van de vijf hebben de Belgische nationaliteit, één heeft de Surinaamse nationaliteit. De vijf wonen in Vilvoorde, Brussel, Mechelen en Antwerpen.

“Deze modus operandi is een typisch voorbeeld van ‘airportcrime’, waarbij luchthavenmedewerkers of bedrijven op een luchthaven worden ingeschakeld voor criminele activiteiten op of via deze luchthaven”, aldus nog de parketwoordvoerder. “De aanpak van dit fenomeen is één van de absolute prioriteiten van het nieuwe veiligheidsplan voor Brussels Airport. Deze succesvolle actie kadert dan ook in de nauwe samenwerking tussen de veiligheidsdiensten en de luchthavenuitbater in de strijd tegen deze criminaliteitsvorm.”