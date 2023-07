Britten eisen uitleg nadat Europese Unie Argentijnse naam voor Falklandeilanden gebruikt in verdrag

De Britse diplomaten zijn boos op de Europese Unie en op Argentinië. Dat om een verdrag dat de Europese Unie deze week tekende met Celac, de Gemeenschap van Latijns-Amerikaanse en Caraïbische Staten, op een tweedaagse top. In dat verdrag krijgen de Falklandeilanden ook de benaming Islas Malvinas. Die naam gebruiken de Argentijnen, die ook de soevereiniteit over de eilanden claimen. De Britse minister van Buitenlandse Zaken, James Cleverly, had naar aanleiding van de top gevraagd om de Falklands buiten beschouwing te laten, maar daar werd geen gehoor aan gegeven.

De Argentijnse regering ziet de bewoording als een “diplomatieke overwinning” en gaat ervan uit dat de EU hun claim over de eilandengroep steunt. Het Latijns-Amerikaanse land hoopt nu dat dit de deur opent voor dialoog met het Europees blok over de eilanden.

© REUTERS

De Britten daarentegen hebben om uitleg gevraagd bij Charles Michel, de voorzitter van de Europese Raad. Een officiële reactie kwam er nog niet, maar een EU-functionaris liet aan The Times weten dat het om een overeenkomst met de 27 EU-lidstaten en Celac gaat. “Wij kunnen geen statement naar buiten brengen in hun naam”, zei hij. “Het VK is geen lid van de EU. Ze zijn van streek over het gebruik van het woord Malvinas. Als ze in de EU zaten, dan hadden ze het misschien kunnen tegenhouden.”

Slechts 3.600 inwoners

De kwestie rond de Falklandeilanden ligt al jaren gevoelig. Het is een eilandengroep in de zuidelijke Atlantische Oceaan en telt zo’n 3.600 inwoners. De twee grote en de 776 kleinere eilanden hebben samen een oppervlakte van zo’n 12.000 vierkante kilometer en liggen 480 kilometer verwijderd van de Argentijnse kust. Het Verenigd Koninkrijk ligt op bijna 13.000 kilometer.

Doorheen de eeuwen wapperden er al verschillende vlaggen. Naast de Britten en de Argentijnen hadden ook de Fransen en de Spanjaarden al nederzettingen op de eilandengroep. Maar sinds 1833 claimen de Britten het territorium. De Argentijnen zijn op hun beurt ervan overtuigd dat zij recht hebben op de eilandengroep, omdat ze die verworven van Spanje nadat ze in 1816 onafhankelijk werden.

(Lees verder onder de foto)

© Shutterstock

Falklandoorlog

Het conflict bereikte in 1982 een hoogtepunt. De Argentijnen vielen de eilandengroep binnen, wat resulteerde in een gewapend conflict dat tien weken lang aanhield. Aan Argentijnse zijde vielen er 649 doden, bij de Britten 255. Ook drie lokale inwoners kwamen bij de Falklandoorlog om het leven. Uiteindelijk gaven de Argentijnen zich gewonnen, maar dat weerhoudt hen er niet van om nog steeds aanspraak te maken op de eilandengroep.

(Lees verder onder de foto)

© AFP

De Britten sloegen dialoog al meermaals af en verduidelijkten dat de soevereiniteit van de Falklands geen onderwerp voor onderhandelingen is. Ook dit keer niet. “De Argentijnse regering kan zo veel lobbyen als ze wil, maar dat verandert niets aan het feit dat de Falklandeilanden Brits zijn. Dat is de duidelijke wil van de Falklanders. Tien jaar geleden zei 99,8 procent van de Falklanders die hun stem uitbrachten (in een referendum, red.) dat ze deel wilden blijven uitmaken van de Britse familie. Onze toewijding aan dat besluit is onwrikbaar en dat zal zo blijven.”