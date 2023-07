Dode en 41 gewonden door mysterieuze ontploffing Johannesburg

In het historisch centrum van Johannesburg is donderdagochtend het lichaam gevonden van een man, na een mysterieuze ontploffing die de straat deed openbarsten. Dat meldt een woordvoerder van de hulpdiensten van de stad. Eenenveertig mensen raakten gewond.

De ontploffing gebeurde te midden van de avondspits. Op beelden is te zien dat de straat over een afstand van tientallen meters is opengebarsten, alsof er een aardbeving heeft plaatsgevonden.

De hulpdiensten gingen in eerste instantie uit van een mogelijke ontploffing in de ondergrondse gasleidingen, maar gasleverancier Egoli bevestigde woensdagavond dat het “weinig waarschijnlijk” is dat de explosie veroorzaakt werd door een gasleiding of een lek.

“Ons netwerk kende geen enkel drukverlies, wat aangeeft dat de leidingen intact zijn. Onze klanten in de zone hebben steeds gas ontvangen zonder onderbreking”, aldus het bedrijf. Later op de avond meldde Egoli wel een klein lek op een secundaire leiding, maar gaf aan dat “de barst in de leiding veroorzaakt werd door de instorting van de straat”, niet omgekeerd.

Getuigen maakten melding van chemische geuren en damp, maar de autoriteiten konden nog geen informatie geven over wat er juist gebeurd is. “De eerste elementen van het onderzoek laten niet toe om de oorzaak van de explosie te achterhalen”, aldus de provinciale premier Panyaza Lesufi woensdagavond.

© AFP

© AFP