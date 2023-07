Irak zet Zweedse ambassadeur land uit vanwege mogelijke koranverbranding

Irak heeft de Zweedse ambassadeur donderdag gevraagd de Iraakse hoofdstad Bagdad te verlaten en zegt de Iraakse ambassadeur uit de Zweedse hoofdstad Stockholm terug te halen. Eerder bestormden honderden aanhangers van de Iraakse geestelijke Moqtada al-Sadr donderdag de Zweedse ambassade in Bagdad en staken ze die ook in brand. Ze zijn kwaad over de geplande koranverbranding in Stockholm.

Mohammed Shia al-Soudani, de premier van Irak, zou het ministerie van Buitenlandse Zaken verzocht hebben de Zweedse ambassadeur in Bagdad te vragen het Iraaks grondgebied te verlaten, “als reactie op de herhaalde toestemming die de Zweedse overheid geeft om de heilige Koran te verbranden, de islam te beledigen en de Iraakse vlag in brand te steken”, klinkt het.

Op 28 juni stak een Iraakse vluchteling in Zweden enkele pagina’s van een koran in brand voor de grootste moskee in Stockholm. Dat veroorzaakte een felle reactie in de moslimwereld. In de nasleep van de koranverbranding vonden al twee grote demonstraties plaats bij de ambassade in Bagdad. De relatie tussen beide landen blijft gespannen.

