Overheid moet voor 131 miljoen euro aan vaccins en hulpmiddelen tegen coronavirus vernietigen

Ons land moet binnenkort opnieuw medische goederen en vaccins tegen het coronavirus vernietigen omdat ze vervallen zijn of niet meer bruikbaar. De waarde van die voorraad bedraagt 131 miljoen euro. Dat is geen klein bedrag, al gaat het maar om een fractie van het totale aantal beschermingsmiddelen en vaccins. Bovendien is het materiaal aangekocht in een periode waarin nergens producten te vinden waren en men kocht wat er te kopen viel.

Flashback naar 2020. Terwijl het coronavirus steeds wilder om zich heen slaat, worden zowat alle landen met een tekort aan medische hulpmiddelen geconfronteerd. Toenmalig staatssecretaris Philippe De Backer (Open VLD) in de regering van lopende zaken zet alle zeilen bij om mondmaskers, testmateriaal en reagentia naar ons land te krijgen. Er was enige paniek mee gemoeid.

Vooral tijdens het tweede kwartaal van dat jaar werden veel aankopen gedaan, om zo veel mogelijk reserve te hebben voor de golven die ons land nog te wachten stonden. Maar intussen moet een deel van dat materiaal dus vernietigd worden. Van sommige producten, zoals testen en reagentia, is de houdbaarheidsdatum overschreden. Andere middelen, zoals bepaalde mondmaskers (FFP2), voldeden niet aan de normen.

Wuhan-variant

“In tijden van een nooit geziene gezondheidscrisis met grote onzekerheid, moet een regering alles op alles zetten om haar bevolking te beschermen. Daarom heeft de vorige regering in de eerste golf van de covid-pandemie, op een moment van schaarste, massaal medische hulpmiddelen zoals mondmaskers aangekocht om verschillende en opeenvolgende coronagolven te doorstaan. Hiervan moeten we nu de overschotten vernietigen omdat ze vervallen zijn”, zegt minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit).

Hetzelfde geldt voor een deel vaccins die niet meer bruikbaar zijn en die door de huidige regering werden aangekocht. Zoals bekend sloot België zich ten tijde van de ontwikkeling van de eerste vaccins aan bij een Europees aankoopprogramma. “We hebben het zekere voor het onzekere genomen en voldoende vaccins gekocht. Zo kon iedereen die dat wou zich laten vaccineren”, aldus minister Vandenbroucke. Een deel daarvan is intussen vervallen. Een ander deel kan ook niet meer aan ontwikkelingslanden worden geschonken. De toenmalige vaccins waren ontworpen op basis van de Wuhan-variant van het virus en zijn dus niet meer up-to-date.

Zo duurzaam mogelijk

Alles samen gaat het over 3,5 miljoen dosissen van alle Covid-vaccins. Dit is 6,45 procent van alle tot nu toe voor België voorziene vaccindosissen (54,3 miljoen). Vandenbroucke merkt op dat de vernietiging van vaccins in zowat alle Europese lidstaten zal plaatsvinden. En volgens de FOD Volksgezondheid ligt het aantal te vernietigen vaccins in België relatief lager dan in de meeste andere lidstaten, dankzij de hoge vaccinatiegraad.

De waarde van de voorraad die wordt vernietigd, bedraagt 131 miljoen euro. De kosten voor de vernietiging worden geschat op 310.000 euro. Intussen werd een platform in het leven geroepen dat de minister moet adviseren over het beheer van de federale strategische voorraad. Bij de samenstelling van die voorraad wordt gestreefd naar een zo duurzaam mogelijke voorraad, met uitdrukkelijk de verplichting om de vernietiging van producten zoveel mogelijk te vermijden.