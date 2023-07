“Wat er echt gebeurde tussen die vier muren, is nog niet verteld”, zegt Frank Verstraeten aan het begin van de docureeks Zillion, The Lost Tapes. Wat er echt gebeurde, is dat de Zillion-baas zich jarenlang als een narcistische, seksistische en racistische halvegare gedroeg. Twintig jaar later lijkt hij dat gelukkig te beseffen.