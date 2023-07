Grondwettelijk Hof vernietigt voorafgaande registratieplicht voor minderjarige kiezers

Het Hof boog zich over de wet van 1 juni 2022 die 16- en 17-jarigen in ons land de mogelijkheid biedt om te stemmen voor de verkiezingen van de Belgische Europarlementsleden op 9 juni 2024. Zo’n 280.000 jongeren komen daarvoor in aanmerking. Wel worden zij, in tegenstelling tot meerderjarigen, niet automatisch opgenomen op de kiezerslijst. Ze moeten een schriftelijke aanvraag indienen.

Een meerderjarige Belg die zich beroept op zijn hoedanigheid als kiezer had bij het Hof de vernietiging van de wet gevorderd. Hij voerde aan dat minderjarigen niet de vereiste politieke rijpheid hebben, en er dus geen redelijke verantwoording bestaat voor een gelijke behandeling ten aanzien van meerderjarige Belgen.

Geen probleem met uitbreiding

Het Hof ziet geen problemen met de uitbreiding van het stemrecht tot 16- en 17-jarigen. De rechters wijzen erop dat Belgische wetgever in het licht van het streven naar democratische vernieuwing uitvoering gaf aan een resolutie van het Europees Parlement, waarin het de lidstaten had aanbevolen om na te denken over manieren om te komen tot een geharmoniseerde minimumleeftijd van 16 jaar.

Het Hof heeft echter wel een probleem met de verplichting voor de minderjarigen om zich voorafgaand in te schrijven. Als de wetgever meent dat ze in staat zijn om een politieke mening te vormen, dan is het “niet redelijk verantwoord” om de uitoefening van het stemrecht afhankelijk te maken van de vereiste om een aanvraag in te dienen om ingeschreven te worden op de kiezerslijst, aldus het Hof. Het Hof vernietigt de wet van 1 juni 2022 dan ook, in zoverre zij in een dergelijke voorafgaande registratieplicht voorziet, zo luidt het persbericht.

Calvo: “Kans voor meer democratie”

Groen-Kamerlid Kristof Calvo is in zijn nopjes met het arrest. “Uiteindelijk is deze uitspraak vooral een kans voor meer democratie. Zonder extra drempels zullen immers meer jongeren participeren”, reageert hij.

Ook fractieleidster Melissa Depraetere van Vooruit is tevreden. “Zonder registratie kunnen jongeren op de dag zelf beslissen om te gaan stemmen”, stelt ze. Depraetere roept minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) wel op om snel richtlijnen op te maken en alle jongeren te informeren over het wegvallen van de registratie. “Doet ze dat niet, dan dreigt het stemrecht voor 16- en 17-jarigen te verdwijnen voor het ooit werd uitgevoerd”, waarschuwt de fractieleidster.