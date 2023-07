Koran wel beschadigd maar niet vernield bij boekverbranding in Stockholm

Een koran is donderdag beschadigd tijdens een anti-islamactie in de Zweedse stad Stockholm. Het gaat om het tweede incident in enkele weken. Het boek vatte echter niet zo hard vuur als gehoopt, waardoor het exemplaar slechts beschadigd en niet vernield is.

Een man vertrappelde een exemplaar van het heilige Islamitische schrift op een groene zone in de buurt van de Iraakse ambassade. Uit het zicht van kijklustigen en camera’s staken twee manifestanten het boek in brand, maar het vuur sloeg niet aan, laat persagentschap TT weten. Niemand zag het brandende boek, op foto’s is enkel een kleine brandvlek te zien.

Net als bij het eerdere incident namen twee mensen deel aan de actie, die nauwgezet in de gaten werd gehouden door de politie. De man die donderdag de koran in brand stak, was dezelfde man die eind juni een koran in brand stak in de buurt van de moskee van Stockholm. Volgens Zweedse media gaat het om een man met Iraakse nationaliteit.

Verschillende mensen van een tegenbetoging hadden zich verzameld en schreeuwden “je bent een hond” naar de mannen.

De poging tot boekverbranding valt samen met de islamitische nieuwjaarsviering van woensdag. Het incident in juni vond plaats tijdens de islamitische feestdag Eid, het offerfeest.

Religieuze kritiek valt in Zweden onder de vrijheid van meningsuiting. Juridische experts in het land zeggen echter dat het verbranden van een heilig geschrift als opruiing kan worden beschouwd. De Zweedse overheid benadrukt herhaaldelijk dat wat toegelaten is, niet altijd gepast is.

