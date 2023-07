Vlaanderen moet buitenlandse financiering van moskeeën toestaan, beslist Grondwettelijk Hof

Het Grondwettelijk Hof vernietigt de bepalingen in het Vlaamse decreet die verbieden dat een lokale geloofsgemeenschap buitenlandse financiering of ondersteuning ontvangt.

Een Vlaams decreet maakte in 2021 een einde aan een jarenlange impasse na de erkenningsstop die voormalig N-VA-minister Liesbeth Homans in 2017 had ingevoerd. Het legde daarbij een aantal strikte voorwaarden vast voor de erkenning van een geloofsgemeenschap.

Zo kwamen er een verbod op buitenlandse inmenging en buitenlandse financiering en een verplicht register voor alle giften ­boven de 1.000 euro. De Vlaamse ­regering richtte een informatie- en screeningsdienst op, die nauwlettend moet toezien op de naleving van de voorwaarden. Toekomstige erkenningsaanvragen moeten ook een traject van vier jaar doorlopen, waarin ze grondig gescreend worden door een nieuwe inspectiedienst.

Diyanet

Voor Diyanet waren die nieuwe maatregelen een doorn in het oog. De Belgische tak van het Turkse overheidsorgaan trok naar het Grondwettelijk Hof. De Diyanet-moskeeën werken bijna uitsluitend met Turkse ­staatsimams, die ook door Turkije betaald worden. Dat zou met de nieuwe voorwaarden onmogelijk worden.

Het Hof oordeelt nu dat de bepaling strijdig is met de vrijheid van godsdienst en eredienst en vernietigt ze. De voorwaarde is onvoldoende precies, oordelen de rechters. “Bovendien is op geen enkele wijze aangetoond dat die verboden in een redelijk verband van evenredigheid staan tot de vrijwaring van de democratische rechtsstaat die ermee wordt nagestreefd.”

De rest van het decreet blijft wel overeind.