Acteur met dwerggroei uit ‘Fort Boyard’ uit zorgen: “Die wereldverbeteraars zullen ook ons de kop kosten”

Verdwijnen na de tijgers ook de mensen met dwerggroei uit het Franse tv-programma Fort Boyard? Dat is de vrees van de acteurs, zegt een van de vaste gezichten in een interview met de Franse krant Sud Ouest. “De wereldverbeteraars zullen waarschijnlijk ook ons de kop kosten”, zegt Anthony Laborde (40).

Sinds 1990 loopt in Frankrijk al het spelprogramma Fort Boyard. Dat speelt zich af in het gelijknamige fort dat aan de Franse westkust in het water staat en dus niet door land omgeven is. Kandidaten moeten in de cellen of daarbuiten opdrachten uitvoeren en maken zo kans op geldprijzen.

Eigen aan het programma zijn ook de acteurs die er voor de sfeerschepping bijgehaald worden. Er zijn er die de kandidaten helpen, maar net zo goed zijn er die hen tegenwerken. Twee van hen zijn mensen met dwerggroei wier taak eruit bestaat de verzamelde sleutels bij te houden en kandidaten door het doolhof te leiden.

“Freak show”

Een van hen, die in het programma Passe Muraille heet, is Anthony Laborde (40). In een interview in Sud Ouest spaart hij zijn lof voor het programma niet. “Ik hou ervan en ben zo dankbaar dat ik er al zo lang deel van uitmaak”, zegt hij. Maar Laborde zegt ook bang te zijn. Want organisaties als Handicap.fr hebben al vaker kritiek geuit op het programma, en dan vooral de mensen met dwerggroei die door de makers zouden gebruikt worden om er een “freak show” van te maken. “Acteurs met een kleine gestalte worden enkel beoordeeld op hun verschijning”, zei topvrouw Violette Viannay recent nog. “Dat zij niet mogen spreken, draagt bij tot een erg vernederend beeld van hen. Dat is schadelijk voor hoe naar kleine mensen gekeken wordt.”

Voor Laborde is dat onzin. Hij vreest dat na de tijgers, die in 2022 in de show vervangen werden door virtuele dieren na klachten van dierenrechtenorganisaties, ook de mensen met dwerggroei zullen moeten verdwijnen. “Als die wereldverbeteraars erin geslaagd zijn om de tijgers ontslagen te krijgen, dan riskeren ze daar ook met de mensen met dwerggroei in te slagen”, zegt Laborde. “We lachen daar onder ons soms mee, maar we zijn wel écht bezorgd. Als ze ons gaan verstoppen, heeft het ook geen zin meer.”

Zonder zijn handicap zou hij deze job en dit leven niet gehad hebben, aldus Laborde. “Het is mijn kracht geweest, ik kreeg er eindelijk een kans door.” Dat zegt ook zijn collega André Bouchet. “Als ik het gevoel had uitgebuit te worden, zou ik toch zelf al opgestapt zijn.” Ook Alain Prévost zegt in Sud Ouest hoe belangrijk Fort Boyard voor mensen met dwerggroei is. “Dit programma heeft mijn leven compleet veranderd. En ook dat van heel wat anderen in Frankrijk.”