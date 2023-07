Grondwettelijk Hof schiet strengere voorwaarden Vlaamse Sociale Bescherming aan flarden

Het Grondwettelijk Hof fluit de hervorming van de Vlaamse Sociale Bescherming die de Vlaamse regering in 2021 doorvoerde grotendeels terug. De manier waarop toenmalig minister van Welzijn Wouter Beke (foto) extra verblijfs- en inburgeringsvoorwaarden koppelde aan het recht op een zorgbudget of een sociaal gecorrigeerde zorgpremie is volgens het Hof ongrondwettig.

De Vlaamse Sociale Bescherming is zowat de laag Vlaamse sociale zekerheid die bovenop de federale sociale zekerheid komt. Ze voorziet in maandelijkse zorgbudgetten voor onder meer zwaar zorgbehoevenden, personen met een handicap en ouderen met zorgnood. Het systeem wordt mee gefinancierd via de zorgpremie die elke Vlaming jaarlijks betaalt bij zijn mutualiteit. In 2021 voerde de Vlaamse regering nieuwe regels in om het VSB-systeem bij te sturen.

Wie aanspraak wilde maken op een zorgbudget, moest sindsdien voldoen aan een verblijfsvoorwaarde van tien jaar in plaats van vijf jaar en moest ook een inburgeringsattest hebben. Ook voor wie recht had op een korting op de jaarlijks te betalen zorgpremie (en bijgevolg geen 58 euro maar 29 euro moest betalen), moest hier eerst vijf jaar verbleven hebben en moest ook aan zijn inburgeringsplicht voldaan hebben.

Geen redelijke verantwoording

Een groep middenveldorganisaties, waaronder de vakbonden ACV en het Vlaams ABVV en belangenverenigingen zoals Vluchtelingenwerk Vlaanderen en de Liga voor de Mensenrechten, trok naar het Grondwettelijk Hof. Volgens de organisaties werden er in de nieuwe regeling meer groepen uitgesloten van bijstand en creëerde de vernieuwing “A en B-burgers”.

Het Grondwettelijk Hof treedt die redenering nu bij. De extra voorwaarden voor het zorgbudget leiden volgens het Hof “tot een aanzienlijke achteruitgang van het voorheen geboden sociaal beschermingsniveau”. Zo hebben gebruikers gewoon minder snel en minder makkelijk toegang tot het zorgbudget. Ook voor de invoering van de inburgeringsvoorwaarde bestaat er volgens het Hof “geen redelijke verantwoording”.

Een gelijkaardige redenering geldt voor de extra voorwaarden voor de sociaal gecorrigeerde zorgpremie. Dat personen met beperkte financiële middelen door die voorwaarden langer moeten wachten om in aanmerking te komen voor hun korting is volgens het Hof “een aanzienlijke achteruitgang van het voorheen geboden beschermingsniveau”. Mensen die per definitie financieel kwetsbaar zijn vijf jaar lang ‘de volle pot’ laten betalen voor de zorgpremie alvorens ze in aanmerking komen voor een sociale correctie, kan ook niet door de beugel. En ook hier is de inburgeringsvoorwaarde volgens het Hof “niet redelijk verantwoord”.

Dossiertaks

Het Hof vernietigt ook de regeling waarbij de dossiertaks van 75 euro voor het indienen van administratief beroep voor de bepaalde groepen enkel werd gehalveerd terwijl die voor andere groepen werd kwijtgescholden. Volgens het Hof moet iedereen die recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering recht krijgen op een volledige vrijstelling van de dossiertaks.

De groep van middenveldorganisaties die naar het Grondwettelijk Hof was gestapt, verenigd onder de noemer ‘Iedereen Beschermd’, reageert tevreden op het arrest. “We zijn opgetogen met de uitspraak van het Hof”, zegt Leen Van den Bulck, projectcoördinator Sociale bescherming bij SAAMO Antwerpen en woordvoerder van de “‘Iedereen beschermd’-coalitie. “Sociale zekerheid is een basisrecht voor iedereen. We zien dat dit principe steeds meer onder druk komt te staan, en zijn dan ook bijzonder tevreden met dit resultaat”, aldus Van den Bulck.

“Miskleun”

Ook uit politieke hoek komen er reacties op het arrest. Zo stelt Groen-covoorzitter Jeremie Vaneeckhout dat hij twee jaar geleden al had gewaarschuwd voor de mogelijke ongrondwettigheid van de regeling. “Het lijstje miskleunen blijft aantikken”, aldus Vaneeckhout op Twitter.

Ook PVDA-fractieleider Jos D’Haese reageert: “Of het nu gaat over bouwstop voor sociale woningen, halveren van budgetten voor personen met een handicap of inperken van het recht op sociale bescherming: telkens opnieuw fluit de rechter het asociale en ondemocratische beleid van de Vlaamse regering terug. En terecht.”

“Een uitspraak van het Grondwettelijk Hof kan je niet zomaar naast je neerleggen. Dat moet je met alle respect bekijken en bestuderen”, reageert huidig minister van Welzijn Hilde Crevits (CD&V). “Eens we dat gedaan hebben, kunnen we nagaan welke implicaties het arrest zal hebben. Pas dan gaan we kunnen zeggen hoe we het decreet zullen aanpassen waar dat nodig is. Het is dus van cruciaal belang om hier nu stap voor stap te werk te gaan”, stelt de CD&V-minister.