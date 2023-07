Anderlecht kiest komend seizoen voor opvallend thuisshirt: letterlijk paars én wit

Nadat eerder op de dag Club Brugge zijn thuisshirt bekendmaakte, liet ook Anderlecht zopas zijn nieuwe shirt los op het publiek. Paars-wit kiest dit seizoen voor de bekende “mythische” clubkleuren, gelijkmatig verdeeld over het shirt.

De Brusselaars willen zo de hoogdagen van weleer terugbrengen in het Lotto Park. “Het zijn de kleuren van Robbie, Pol, Mulder, Grün of Pär. Van binnenlandse triomfen en Europese hoogdagen. Beladen met mystiek en aanzien. Synoniem voor elegantie op en naast en het veld.”

Afwachten of het de troepen van Brian Riemer ook op het veld zal helpen. Zaterdag op de fandag spelen ze voor het eerst in de gloednieuwe shirts. Tegenstander van dienst is dan Ajax.