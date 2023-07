Een foutje of zou hij dan toch blijven? Anderlecht-fans kunnen gloednieuw shirt kopen met… Islam Slimani op de rug

Jesper Fredberg toverde afgelopen winter op Deadline Day plots Islam Slimani uit zijn hoed. De Algerijnse spits moest het spitsenprobleem bij de Brusselaars oplossen en tekende voor een half seizoen. Maar door zijn leeftijd en hoge salaris, werd de samenwerking tussen Slimani en paars-wit niet verlengd. Of toch wel? Fans die het nieuwe shirt willen kopen, kunnen namelijk nog steeds de naam van de Algerijnse spits op de rug laten drukken. Een foutje, of komt er dan toch een verlengd verblijf van Slimani in het Lotto Park?