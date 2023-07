AA Gent kent zijn tegenstander: Slovaakse Zilina klopt Levadia Tallinn in de Conference League en neemt het straks op tegen de Buffalo’s

AA Gent neemt het in de tweede voorronde van de Conference League op tegen MSK Zilina. De Slovaken wonnen donderdag de terugwedstrijd van de eerste voorronde met 1-2 bij de Estse vicekampioen Levadia Tallinn. De heenmatch in Slovakije was ook al op 2-1 geëindigd.

Goals van Matus Rusnak (3.) en Andrej Stojchevski (45.+2) volstonden voor de bezoekers, de nummer zes van vorig seizoen in Slovakije. Tussendoor had Ernest Agyiri (10.), een oud-speler van Tubeke, voor de gelijkmaker gezorgd.

AA Gent speelt in de tweede kwalificatieronde eerst thuis, op donderdag 27 juli. Een week later, op donderdag 3 augustus, is er de terugmatch in Slovakije. Ook Club Brugge is aan zet in de tweede voorronde en opent eveneens thuis. De Bruggelingen treffen het Deense AGF Aarhus.

In totaal wachten Club Brugge en AA Gent drie hordes op weg naar de groepsfase van de Conference League. Na de tweede voorronde volgen nog de derde voorronde en de play-offs. Een vangnet bij uitschakeling is er niet. De loting voor de derde voorronde vindt maandag plaats in het Zwitserse Nyon, op de hoofdzetel van de UEFA.