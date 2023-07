De zware verliezen van Wagner in Oekraïne: “22.000 doden en 40.000 gewonden”

22.000 manschappen van het Wagner-huurlingenlegioen waren op 20 mei al gesneuveld in Oekraïne en nog eens 40.000 anderen waren op dat moment al gewond geraakt in de oorlog. Dat meldt een aan Wagner gelieerd kanaal op de berichtendienst Telegram.

“Ten tijde van de verovering van Bachmoet (op 20 mei, red.) waren 22.000 strijders gedood en 40.000 gewond”, aldus de verklaring op Telegram. In totaal zouden al 78.000 Wagner-huurlingen betrokken zijn geweest bij de militaire operaties in Oekraïne. Dat zou betekenen ruim een kwart van hen is omgekomen en dat er tot die datum maar 16.000 – ongeveer één op de vijf – ongeschonden de oorlog is doorgekomen.

Op 20 mei waren 25.000 Wagner-rekruten “in leven en gezond”, volgens het account, dat de citaten toeschrijft aan een commandant met de roepnaam ‘Marx’. Zijn identiteit is niet onafhankelijk geverifieerd. Van die 25.000 zouden er 15.000 met verlof zijn, de overige 10.000 bevinden zich in Wit-Rusland.

Het Wagner-legioen bestaat in grote mate – 49.000, volgens de cijfers – uit Russische ex-gevangenen. Het huurlingenleger speelde een belangrijke rol in de slag om Bachmoet, de Oost-Oekraïense stad die al sinds augustus vorig jaar de inzet van een zware strijd is maar eind mei geclaimd werd door Rusland. Op 25 mei maakte Wagner bekend dat het zich terug zou trekken uit de stad. In zijn analyse van de oorlog gaf Wagner-baas Jevgeni Prigozjin eind mei ook toe dat hij bij de slag om Bachmoet heel veel soldaten heeft verloren. Hij sprak over 20.000, van wie de helft gerekruteerde gevangenen.

Het is moeilijk uit te maken hoe betrouwbaar bovengenoemde cijfers zijn. Niet alleen kunnen de berichten niet onafhankelijk geverifieerd worden, maar Rusland en Oekraïne houden er ook eigen tellingen op na waarover ze niet of nauwelijks communiceren. In ieder geval lijken de cijfers tegen te spreken dat 33.000 Wagner-huurlingen zich na de Wagner-muiterij van eind juni hebben laten inlijven bij het reguliere Russische leger, zoals de voormalige Russische luitenant-generaal Vladimir Sjamanov beweerd had.