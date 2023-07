McDonald’s moet 800.000 dollar betalen aan Amerikaans meisje (8) dat zich verbrandt aan hete McNugget

Een jury in de Amerikaanse staat Florida heeft een schadevergoeding van 800.000 dollar (718.000 euro) toegekend aan een 8-jarig meisje dat vier jaar geleden een brandwonde opliep door een hete McNugget tijdens een bezoek aan een McDonald’s. De familie van het meisje had 15 miljoen dollar geëist.

Ze was pas vier jaar ten tijde van de gebeurtenissen, maar Olivia Caraballo zal zich haar passage langs de drive-thru van een McDonald’s-filiaal in Tamarac, vlak bij de stad Fort Lauderdale, wellicht haar hele leven herinneren. Ze had net een Happy Meal gekregen, maar toen ze die op de achterbank van de auto opende, viel er een McNugget – een gefrituurd stukje gepaneerde kip – op haar been. Zo’n twee minuten lang zat de frituursnack vast tussen de autostoel en haar been, waardoor haar dij “misvormd en getekend” is door de brandwonden.

Volgens de ouders van het meisje hadden McDonald’s en de franchisenemer Upchurch Foods hen een “onredelijk en gevaarlijk hete” nugget van wel 96 graden geserveerd en eiste prompt 15 miljoen dollar schadevergoeding. Volgens advocaten van McDonald’s kon de McNugget niet meer dan zo’n 70 graden geweest zijn en was het nodig om de snacks op hoge temperatuur te bereiden om salmonellabesmettingen te voorkomen. Bovendien, zo opperden de McDo-advocaten, was het meisje al na enkele weken hersteld van haar wonde en gaat ze inmiddels alweer graag eten in het fastfoodrestaurant.

Een beeld van de bewakingscamera waarop te zien is hoe de moeder van Olivia de Happy Meal aanneemt. — © AP

De jury in Florida gaf de evenwel ouders gelijk – “Upchurch Foods had beter moeten waarschuwen voor de gevaren van warm voedsel” – maar de schadevergoeding is uiteindelijk iets minder hoog uitgevallen: de inmiddels 8-jarige Olivia krijgt 800.000 dollar van McDonald’s en Upchurch Foods om te compenseren voor de geleden pijn en de angst die ze heeft moeten doorstaan. 400.000 dollar zijn voor het leed van de afgelopen vier jaar, de overige 400.000 is smartengeld voor de toekomst.

Hoewel de schadevergoeding aanzienlijk lager lag dan gevraagd door de familie van het meisje, is haar moeder toch tevreden. “Ik ben eigenlijk gewoon blij dat de jury een eerlijk oordeel heeft kunnen vellen”, zei ze buiten de rechtbank.