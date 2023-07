Soap rond rugnummer Noa Lang bij PSV krijgt bizarre wending: “Ik heb besloten om toch met nummer zeven te spelen”

Noa Lang verliet enkele weken geleden onze competitie voor een avontuur bij PSV. Omdat Xavi Simons het rugnummer tien (het favoriete nummer van Lang) droeg bij de Eindhovenaars, besloot de flankaanvaller toch te kiezen voor nummer zeven. Maar na het vertrek van Simons, kwam plots het nummer tien vrij en hoopte Lang met het nummer tien te kunnen spelen bij PSV. “Maar er is me verteld dat er heel veel shirts verkocht met Noa Lang 7 op de achterkant. Daarom heb ik besloten om toch met nummer zeven te blijven spelen”, aldus Lang.

De naam ‘Noa Lang’ en het rugnummer tien: het is een combinatie die de Nederlander maar wat graag op de achterkant van zijn shirt had zien staan. Het was ook een van de redenen waarom Lang enkele jaren geleden overtuigd geraakte om naar Club Brugge te trekken. Na het vertrek van Xavi Simons bij PSV, kwam dat nummer afgelopen week ook terug vrij bij Eindhovenaren. En dus hoopte Lang dat nummer te erven van zijn landgenoot. Hij beloofde zelfs “iets te regelen” voor de fans die zijn shirt met rugnummer zeven al kochten.

Maar zover komt het nu niet. Lang besliste in samenspraak met de club om dit seizoen toch met nummer zeven op zijn rug te spelen. “Zoals jullie weten had ik met de club afgesproken om met nummer tien te spelen na het vertrek van Xavi (Simons, red.). Maar vanochtend is me verteld dat er heel veel shirts verkocht met Noa Lang 7 op de achterkant. Daarom heb ik met de club besloten om dit seizoen toch met nummer zeven te blijven spelen. Ik wil jullie zo bedanken voor de steun en op naar meer Noa Lang 7-shirtjes.”