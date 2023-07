Wat een pech: David Silva staat na transfer van Manchester naar Sociedad lange tijd aan de kant met zware knieblessure

De 37-jarige Spaanse middenvelder moest de training staken door een scherpe pijn in de knie. Medisch onderzoek toonde schade aan de voorste kruisband aan. Volgende week ondergaat hij verdere onderzoeken. Silva lijkt zo een streep door de komende maanden te kunnen trekken.

De voormalige spelmaker van Manchester City speelt sinds de zomer van 2020 voor Real Sociedad. Hij verlengde in mei zijn contract bij de club nog. Silva speelde vorig seizoen 34 wedstrijden voor de club uit San Sebastian, waarin hij drie keer scoorde en zeven assists gaf. Sociedad werd daarmee vierde in La Liga en plaatste zich zo voor het eerst in tien jaar nog eens voor de groepsfase van de Champions League.