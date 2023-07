Verlies voor Britse conservatieven bij tussentijdse verkiezingen

In Groot-Brittannië heeft de regerende conservatieve partij bij tussentijdse verkiezingen in twee kiesdistricten de meerderheid verloren. In een derde kiesdistrict hielden de Tories nipt stand.

In Somerton & Frome, in het graafschap Somerset, was de overwinning voor de Liberaal-democraten en in Selby & Ainsty, in North Yorkshire, was de winst voor de sociaaldemocratische Labourpartij. In het Londense district Uxbridge & South Ruislip van voormalig premier Boris Johnson konden de conservatieven hun zetel wel behouden, zij het met een erg klein verschil van 13.965 stemmen tegen 13.470 voor Labour.

De tussentijdse verkiezingen draaiden dus voor de regeringspartij van premier Rishi Sunak uit op zwaar verlies, maar een drievoudige nederlaag kon nog net worden vermeden. Volgend jaar worden er in het land waarschijnlijk parlementsverkiezingen gehouden. In peilingen liggen de Tories momenteel alvast ver achter op de belangrijkste oppositiepartij, Labour.