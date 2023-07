Christine Sinclair (40) kon geschiedenis schrijven op WK voetbal voor vrouwen, maar Nigeriaanse doelvrouw redde haar strafschop

Nigeria heeft verrassend 0-0 gelijkgespeeld tegen Canada op het WK voetbal voor vrouwen. Sleutelmoment van de wedstrijd was een na VAR-tussenkomst toegekende strafschop in de 50ste minuut na een overtreding op Christine Sinclair. De 40-jarige Canadese captain zette zich achter de bal en kon de eerste speelster - man of vrouw - ooit worden die in zes WK-toernooien scoorde, maar Chiamaka Nnadozie de strafschop.