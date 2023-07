Oekraïne zet clustermunitie in tegen Rusland

Oekraïne is beginnen gebruikmaken van clusterbommen om zich te verdedigen tegen de Russen. Dat melden de Verenigde Staten die de munitie leverde. Volgens de VS hebben ze “een invloed op de Russische verdediging”.

”Ze gebruiken ze op de juiste manier, ze gebruiken ze effectief en ze hebben daadwerkelijk een invloed op op de Russische defensieve formaties en manoeuvres”, aldus John Kirby, woordvoerder van de nationale veiligheidsraad van het Witte Huis.

De munitie arriveerde vorige week in Oekraïne en wordt door de VS beschouwd als de manier om Kiev te versterken. Oekraïne beloofde de controversiële bommen, die in meer dan 120 landen verboden zijn, enkel te gebruiken om grote groepen van Russische soldaten te verdrijven.

De inzet van de munitie komt op een moment dat Kiev nieuwe aanvallen meldt van Rusland in onder andere Odessa en in het noordoosten van Oekraïne, waar Moskou naar eigen zeggen 100.000 troepen en honderden tanks heeft verzameld.