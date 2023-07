VIDEO. Voetballen of tennisballen, voor “octopus” Thibaut Courtois maakt het niet uit, reflexen op de proef gesteld tijdens eerste werkdag

Thibaut Courtos heeft er zijn eerste training met Real Madrid opzitten na een vakantie van ruim een maand die in het teken stond van zijn huwelijk. Een deel van de sessie bestond uit het individueel trainen van de reflexen, waarbij naast voetballen ook tennisballen werden gebruikt. Voor Thibaut Courtois maakte het weinig uit, hij deed de octopus-emoticons die Real bij het filmpje op Twitter postte alle eer aan.

Real Madrid vertoeft momenteel in Los Angeles, waar bij 28 graden werd getraind. Donderdagochtend lokale tijd doken de spelers eerst een uurtje in de fitness, waarna buiten werd getraind in het bijzijn van toeschouwers.

Naast individuele sessies werden er ook partijtjes gespeeld op kleine veldjes. Daarin kreeg Courtois voor het eerst nieuwkomer Jude Bellingham tegenover zich.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

In de nacht van zondag op maandag Belgische tijd speelt Real Madrid zijn eerste oefenmatch tegen AC Milan.

© EPA-EFE

XXX