VIDEO. Angel Di Maria geeft Cristiano Ronaldo voetballesje en die reageert met overtreding, Benfica overrompelt Al Nassr

Begin juni zei Cristiano Ronaldo in een interview dat de Saudische competitie een van de vijf beste van de wereld kan worden, maar zover zijn we nog niet. Donderdag werd Al Nassr in een vriendschappelijke wedstrijd die deel uitmaakte van de Algarve Cup met 4-1 afgedroogd door de Portugese kampioen Benfica. De partij was eenrichtingsvoetbal en nieuwkomer Angel Di Maria opende de score met een heerlijke treffer voor Benfica. De Argentijn troefde Cristiano Ronaldo ook op briljante wijze af tijdens een onderling duel, waarna de ster van Al Nassr zijn voormalige ploegmakker bij Real Madrid dan maar afstopte met een overtreding.