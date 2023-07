PSG-doelman Gianluigi Donnarumma en vriendin vastgebonden bij brutale overval, koppel opgenomen in het ziekenhuis

De Italiaanse PSG-doelman Gianluigi Donnarumma is donderdagavond het slachtoffer geworden van een inbraak met geweld bij hem thuis in Parijs, dat meldden onder meer het Franse nieuwsmedium RMC, persbureau AFP en La Gazzetta dello Sport. Donnarumma en zijn partner zouden zijn vastgebonden, geslagen en werden nadien in shock in het ziekenhuis opgenomen.

De Franse politie heeft een onderzoek gestart naar de beroving die rond 3u20 plaatsvond in het achtste arrondissement van Parijs en waarbij zo’n half miljoen euro buit zou zijn gemaakt. Details van de feiten lekten uit in verschillende Franse en Italiaanse media.

Donnarumma en zijn partner verkeerden in shock toen ze zich na de overval meldden bij een hotel in Parijs. Het hotelpersoneel verwittigde de hulpdiensten en het koppel werd in shock opgenomen in een ziekenhuis.

Dit is niet de eerste keer dat PSG-spelers worden geviseerd door criminelen. In maart 2021 werd bij Angel Di Maria ingebroken terwijl hij een wedstrijd aan het spelen was. Zijn vrouw en kinderen waren thuis en er werd een half miljoen euro aan buit meegenomen. Twee mannen werden uiteindelijk veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf.

De vader van de Braziliaanse PSG-aanvoerder Marquinhos werd in elkaar geslagen toen twee mannen zijn huis binnendrongen. Zij werden veroordeeld tot vijf en zeven jaar gevangenisstraf. Vorig jaar werd Verratti beroofd toen hij op vakantie was op Ibiza en in het verleden werden ook Icardi, Sergio Rico, Thiago Silva, Dani Alves en Choupo Moting beroofd.

Donnarumma werd in principe vandaag verwacht in het trainingscentrum van Poissy in de aanloop van de eerste vriendschappelijke wedstrijd van PSG, om 17 uur tegen Le Havre. Morgen vertrekt PSG naar Japan en Zuid-Korea voor een Aziatische tournee.