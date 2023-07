Fanno Nijst predikt realisme en regelmaat bij Olsa Brakel: “Dit seizoen verval vermijden”

Olsa Brakel is uit de startblokken geschoten. Coach Fanno Nijst begint aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen met een kern waarin meer stabiliteit zit. De mix van jeugd en ervaring is in balans. Beter doen dan de dertiende plaats van vorig seizoen is het streven. Gerichte aankopen moeten de ploeg een kwaliteitsinjectie bezorgen.

Olsa begon vorig seizoen met winst tegen Eendracht Aalst (2-1) en een gelijkspel in Zelzate (1-1). Die resultaten lieten het beste verhopen, maar vooral thuis kon Olsa de positieve lijn niet doortrekken. Tien thuiswedstrijden op rij kon het voor eigen volk niet winnen. Gelukkig lukte dat wel in het slot van de competitie, toen het heet werd onder de voeten van de geel-zwarten van de Parkweg. “We begonnen vorig seizoen met een verjongde kern en met behoorlijk wat kwaliteitsverlies. Groeipijnen hadden we bij de jongeren ingecalculeerd. Het werd een seizoen met hoogten en laagten. In te veel matchen waar het erom ging tegen rechtstreekse concurrenten gaven we niet thuis. Dat is een werkpunt”, beseft Fanno Nijst.

(Lees verder onder de foto)

© Geert De Rycke

In het tussenseizoen lokte CEO Bart Vermeulen gevestigde waarden naar de Parkweg. “We beschikken over veel jong talent en we gaan ervan uit dat die dit seizoen meer maturiteit zullen tonen. De spelers die we aangetrokken hebben, kennen het klappen van de zweep in het nationale voetbal. Ze hebben in deze reeks al hun strepen verdiend. We zorgden voor meer stabiliteit en een dubbele bezetting op elke positie. Blessures of schorsingen moeten vlotter kunnen opgevangen worden. Dit seizoen streven we naar regelmaat. Ik predik realisme in de hoop dat we deze keer een verval kunnen vermijden.”

Oefenen tegen RWDM en Antwerp

Olsa komt pas in de derde ronde van de Croky Cup in actie. “Dat is laat en betekent dat winst ervoor zorgt dat je vlak voor de competitiestart met een goedgevuld programma zit. We treffen Eendracht FC Zoersel, VC Wilrijk, Perk Steenokkerzeel of KV Zuun in de derde ronde buitenshuis. Winnen we die wedstrijd, dan behoort een verplaatsing naar Wezel Sport tot de mogelijkheden. Dat is meteen een waardevolle test. Het competitiebegin is pittig met midweekvoetbal tegen FC Mandel United en drie dagen later de verplaatsing naar KRC Gent. Daarna ontvangen we KVV Zelzate. Wat de oefenwedstrijden betreft, hebben we gekozen voor een mix van ploegen. We spelen tegen SK Denderhoutem en Hoger Op Kalken, maar ook tegen Lokeren-Temse, RWDM en Antwerp.”

“Stapsgewijs gaan we opbouwen met het in acht nemen van voldoende recuperatie tussen de wedstrijden en trainingen. Mijn ploeg moet dit seizoen meer rust uitstralen. In die context past perfect het aantrekken van ervaren spelers.”