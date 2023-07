SK Roeselare is voor ex-prof Carlo Damman een beetje thuiskomen: “Het doet deugd om weer de sfeer van Schiervelde op te snuiven”

SK Roeselare is er woensdag onder het oog van een talrijk opgekomen supportersschare opnieuw aan begonnen. En de sfeer zat er meteen in. T1 Steven De Groot mocht op enkele spelers na zijn volledige kern verwelkomen. Gianni Derieuw en Sebastiaan Cordie waren nog met verlof, zij sluiten vrijdag aan. Ook op Brice Verkerken is het nog even wachten tot volgende week, terwijl doelman Anthony Degrendel, wegens last met zijn rug, voorlopig nog knarsetandend van achter de omheining moet toekijken. Onder de vele nieuwkomers ook ex-prof Carlo Damman, die Schiervelde nog kent van zijn tijd bij het vroegere SV Roeselare.

SK Roeselare, vorig seizoen nog SK Roeselare-Daisel, wil komaf maken met de bescheiden ambities en straks meedoen voor de prijzen in derde afdeling A. Om dat doel te bereiken werden niet minder dan tien nieuwe spelers aangetrokken. De bekendste is ongetwijfeld Kristof D’Haene. De voormalige kapitein van eersteklasser KV Kortrijk moet bij SK Roeselare uitgroeien tot de absolute roerganger. Maar ook Carlo Damman, overgekomen van FC Gullegem, wil nadat hij zich vorig seizoen geremd zag door blessures, bij zijn terugkeer naar Schiervelde opnieuw een belangrijke schakel worden in het geheel.

De 30-jarige flankverdediger die zijn jeugdopleiding genoot bij Zulte Waregem, was destijds zeven seizoenen aan de slag bij SV Roeselare. “Op mijn twintigste debuteerde ik in tweede klasse tegen Westerlo”, herinnert Damman zich nog. “Bij SV Roeselare heb ik mooie tijden meegemaakt. Jammer dat het afscheid er een was in mineur.”

© VDB

Botprobleem

“Na Roeselare trok ik voor anderhalf seizoen naar FC Knokke, maar door corona kwam ik er amper aan spelen toe. De vorige twee seizoenen was ik met veel plezier aan de slag bij Gullegem. Een toffe club, maar door een botprobleem in mijn hiel werd het vorige seizoen er voor mij eentje om snel te vergeten. Ondertussen heb ik de nodige tijd genomen om weer helemaal fit te geraken. Meer dan ooit hunker ik nu naar de bal en naar wedstrijden.”

“Het doet deugd om weer de sfeer van Schiervelde op te snuiven”, vervolgt Carlo Damman. “Nooit durven te denken dat ik hier nog eens zou terugkeren. En met veel goesting, trouwens. Spelen in dit prachtige en gezellige stadion geeft je als voetballer een kick. Het ruikt hier trouwens nog altijd naar eerste klasse.” (lacht)

© VDB

Huiswerk gemaakt

“Het Roeselaarse bestuur heeft in de tussenperiode zijn huiswerk goed gemaakt. Zonder pech moeten we ons bij de top vijf kunnen nestelen. Maar je moet altijd met twee woorden spreken. Bij de start van het nieuwe seizoen komt iedere ploeg met steile ambities aan de start. In ieder geval, ik ben bijzonder blij dat ik deel mag uitmaken van deze talentvolle kern. Ik zal er dan ook alles aan doen om de steile verwachtingen in te lossen. Roeselare zit trouwens nog altijd in mijn hart”, besluit Carlo Damman.

NIEUWKOMERS: Kristof D’Haene, Maxim De Meulenaere en Jarne Demeyere (KV Kortrijk), Yentl Van Severen (Oostkamp), Sebastiaan Cordie (Olsa Brakel), Nicolas Daels (Wolvertem Merchtem), Jordi Van Laere (Merelbeke), Carlo Damman (Gullegem), Janis Coppin (Westhoek), Brice Verkerken (Rupel Boom). Justin Hallaert en Siebe Tyvaert zijn twee jongeren die vanuit de eigen jeugd de stap zetten naar de A-kern.