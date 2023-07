Slachtoffer (81) van laffe straatoverval in Mechelen richt zich tot daders: “Hoe zouden zij reageren als dit hun grootouders overkomt?”

De Mechelse Marie-Louise Bogaerts (81) werd op zaterdag 15 juli op klaarlichte dag overvallen aan station Nekkerspoel. Intussen is er een verdachte aangehouden na gelijkaardige feiten in Vilvoorde. Marie-Louise brak haar pols bij de laffe straatroof, maar laat zich niet kennen. Ze gaat intussen zelfs weer in haar eentje naar de winkel. “Hopelijk draaien de daders hiervoor op”, zegt ze. “En hopelijk zie ik mijn halsketting ooit nog terug. Ze heeft een heel emotionele waarde.”

Zaterdag 15 juli. Marie-Louise Bogaerts stapt rond de middag van de markt in Mechelen terug naar huis. Onderweg naar de Grote Nieuwendijkstraat merkt ze aan station Nekkerspoel een groepje jongeren op aan de fietsenstalling.

“Ik dacht dat ze fietsen aan het stelen waren”, zegt Marie-Louise, die liever niet op de foto wil, maar wel haar verhaal wil doen. “Ik wandelde hen voorbij, maar ze kwamen me achterna. Ze duwden me hardhandig tegen de grond en trokken daarbij mijn halsketting af.”

Een van de daders hielp Marie-Louise nog overeind, maar ging er dan met de rest vandoor. Het slachtoffer werd kort na de feiten even geholpen door andere voorbijgangers, waarna ze bij bakkerij Opsinjoor binnenstapte. “Ze kennen mij daar”, zegt Marie-Louise. “Zij hebben ook de hulpdiensten verwittigd. De politie liet weten dat ze op de camerabeelden hadden gezien hoe hard ik was aangepakt. Ze zijn meteen in de buurt beginnen te patrouilleren.”

Verhuizing

Marie-Louise heeft ondertussen twee plaatjes in haar pols zitten en haar arm zit in een halfopen plaaster. “Op 2 augustus mag ik op controle”, zegt ze. “Ik hoop dat ik goed nieuws krijg. Op een slechter moment kon dit trouwens bijna niet gebeuren. Tegen het eind van deze maand moet ik verhuisd zijn. Ik ben normaal heel zelfstandig, maar nu moet ik al dat werk aanzien. Mijn kinderen zijn dat niet gewend van mij.”

Donderdag vernam Marie-Louise dat er een 18-jarige werd gevat en aangehouden na gelijkaardige feiten in Vilvoorde. Twee jonge kerels spraken er diezelfde zaterdag een 77-jarige man aan in de Parkstraat. Eenmaal het slachtoffer afgeleid was, duwden ze de bejaarde man op de grond. Ze trokken zijn gouden halsketting af en sloegen op de vlucht. Het slachtoffer raakte lichtgewond aan de arm.

Aandachtiger

“Het is toch wel een soort last die van je schouders valt om te horen dat er iemand is gepakt”, zegt Marie-Louise. “In veel gevallen vinden ze zo’n kerels waarschijnlijk nooit meer terug. De politiediensten hebben absoluut hun best gedaan. Hopelijk krijg ik ook mijn halsketting nog terug. Het is maar iets klein, maar ze heeft wel een grote emotionele waarde. Mijn echtgenoot liet het juweeltje maken voor onze vijfentwintigste huwelijksverjaardag.”

Terwijl ze nog fysiek herstelt, laat Marie-Louise zich mentaal niet kennen. Als we haar vrijdag opbellen, was ze net naar de bakker geweest. “Ik ben nooit voor iemand opzij gegaan, maar sinds het voorval ben ik wel aandachtiger voor de personen rondom mij”, zegt ze. “Een oude mens aanpakken is heel laag, maar blijkbaar was het voor deze daders een gewoonte. Ik vraag me af hoe zij zouden reageren als dit hun eigen grootouders zou overkomen.”