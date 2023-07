Het zal nog niet voor de competitiestart zijn, maar KVV Zelzate-coach Dave Van Waes kijkt al uit naar het nieuwe stadion: “Dat zal ons sportief een extra boost geven”

De Kanaalploeg werkte in juni al drie trainingen en één oefenwedstrijd af. De ploeg van voorzitter Stefaan Luca stelde Dave Van Waes aan als nieuwe hoofdcoach. Hij is de opvolger van Gino Pauwels, die als T2 zal fungeren. De nieuwe T1 was in de voorbije drie jaar assistent-coach onder Alan Haydock bij VK Ninove.

“Ik heb bij VK Ninove vooral een emotioneel laatste seizoen beleefd”, blikt Dave Van Waes terug. “Er was niet enkel het overlijden van voorzitter Patrick De Doncker, met wie ik een nauwe band had. We konden ook de degradatie uit eerste nationale niet vermijden Ondanks die sportieve opdoffer kijk ik niet met een slecht gevoel op die campagne terug. We streden met bescheiden middelen in een kwalitatief sterke reeks. We namen het op tegen profteams als Patro, Club Luik en Francs Borains, die volgend seizoen in de Challenger Pro League geen mal figuur zullen slaan. Het was geen verrassing dat mijn overeenkomst niet werd verlengd. Er zat sleet op de relatie met enkele sterkhouders. Bovendien wou het bestuur een nieuwe weg inslaan met enkele nieuwe gezichten.”

Het traditionele kiekje met de nieuwkomers. Bovenaan v.l.n.r.: Jannes Verstockt, Dave Van Waes, Donovan Habbas, Louis Gabriel, David Davtyan. Onderaan v.l.n.r.: Wolf Acks, Louis Thyssen, Mohammed Dassy, Andrij Viieru. — © photo Marc Van Hecke

Bescheiden middelen

KVV Zelzate kende vorig seizoen vooral een moeilijke terugronde en moest bijna tot het einde tegen de degradatie knokken. Er vertrok met Richard Antwi Manu, Roy Broeckaert en Sami Djadi veel offensieve kwaliteiten. Bovendien revalideert Thomas Zwart nog van een zware knieblessure. “Ik denk dat we het vertrek van die jongens voldoende hebben opgevangen”, oordeelt Van Waes.

“Vergeet niet dat we met bescheiden middelen werken, waardoor we inventief moeten zijn. Donovan Habbas was in de voorbije jaren bij SV Oudenaarde en Olsa Brakel goed voor respectievelijk 17 en 15 doelpunten. Louis Thyssen (KFC Sporting Sint-Gillis-Waas) heeft veel technisch vermogen. Mohammed Dassy (ex-FC Ganshoren) is een jeugdproduct van RWDM, waar hij veel heeft opgestoken. Hij moet ons een meerwaarde bezorgen. Dit geldt ook voor Wolf Acks, die overkomt van de beloften van Cercle Brugge.”

“Er was het jammerlijke vertrek van onder meer Roy Broeckaert, die ik niet veel speelminuten kon beloven. KVV Zelzate is ook eerlijk geweest tegen Jens Vandenhende en Sami Djadi, die relatief vroeg op zoek konden gaan naar een nieuwe uitdaging.”

“Thomas Zwart ligt voor op het schema van zijn revalidatie. Ik hoop dat hij in november zijn terugkeer kan vieren, maar we zullen met hem begrijpelijk geen risico’s nemen.”

Uitkijken naar nieuw stadion

KVV Zelzate traint voorlopig op de accommodatie van SV Zaffelare en trekt van 21 tot en met 23 juli op stage in Eindhoven. Op woensdag 26 juli staat de vriendschappelijke wedstrijd bij Eendracht Elene-Grotenberge gepland. Op zondag 13 augustus staat de eerste officiële wedstrijd in de Beker van België op de kalender. “Op extrasportief vlak is het uitkijken naar het nieuwe stadion. We zullen dit nog niet kunnen inwijden bij de competitiestart maar dit mag de pret niet verstoren. Het wordt een mooi complex, wat ons een extra boost moet geven.”