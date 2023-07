Promovendus FC Lembeke strijdvaardig bij start trainingen: “We zullen niet enkel bezig zijn met te denken aan het behoud”

“Die promotie heeft bloed, zweet en tranen gekost”, blikt coach Tom De Neve terug. “We startten met slechts 8 punten op 24. Een zeer matig rapport en zo waren we al snel op achtervolgen aangewezen. We wijzigden nadien onze veldbezetting en gingen meer offensief voetballen, wat ons geen windeieren heeft gelegd. We raakten stilaan op toerental en grepen maar nipt naast de tweede periodetitel. We behaalden een eindrondeticket en pakten in de beslissende match tegen reeksgenoot LS Merendree dat felbegeerde promotieticket. Ik was vooral tevreden dat mijn groep in de loop van het seizoen grote stappen vooruit heeft gezet. Mijn spelers toonden zich ondanks die mindere start zeer strijdbaar en zetten zelf de kers op de taart.”

© photo Marc Van Hecke

Leemte goed ingevuld

FC Lembeke zag in het tussenseizoen met Nico Blondeel (VK Knesselare), Michiel Van Lerbeirghe (KVV Sint-Denijs-Sport) en Darren Van Verdegem (FC Sleidinge) drie belangrijke pionnen vertrekken. Dario Boulez en Steven Declerck stopten met voetballen.

“We mogen de verdiensten van dat vijftal niet onderschatten, maar ik denk dat we die leemte goed hebben ingevuld. Sebastiaan Haers is een jeugdproduct van KRC Gent en kreeg al enkele speelminuten in tweede afdeling. Hij kan zowel als verdedigende middenvelder als in het hart van de defensie worden uitgespeeld. Kobe Broos komt over van Avanti Stekene en is sterk gemotiveerd om te bewijzen wat hij in zijn mars heeft. Dat geldt ook voor Jari De Caluwe die bij KVE Drongen te weinig aan de bak kwam, maar bij Evergem Center bewees dat hij een neus voor doelpunten heeft. De van Excelsior Mariakerke overgekomen doelman Riebe Van De Steen zal de concurrentie aangaan met Brent Coppens. Het is geen overbodige luxe om twee goede keepers te hebben.”

“Onze beste transfer wordt misschien de terugkeer van Klaas Lootens. Hij was gedurende het bijna volledig seizoen buiten strijd met een kruisbandblessure en staat te popelen om opnieuw op het veld te staan. We blijven uitkijken naar bijkomende versterking en/of een opportuniteit.”

Coach Tom De Neve (l.) en staflid Peter De Caluwe (r.) met nieuwkomers Jari De Caluwe, Kobe Broos, Riebe Van Den Steen en Jonas Van Haelen. — © photo Marc Van Hecke

Vel duur verkopen

De Neve spreekt zich niet uit over de ambitie van zijn ploeg op het hoogste provinciale niveau. “We zullen proberen door te gaan op het enthousiasme en de successen van vorig seizoen. Ik zet geen uitgesproken doelstelling voorop. We zullen iedere week ons vel duur verkopen en proberen de verwachtingen van de buitenwereld te overtreffen. We zullen niet enkel bezig zijn met te denken aan het verzekeren van het behoud. Ik maak me sterk dat enkele beloftevolle jongens zoals Mattice Dossche en Preben Lippens in eerste provinciale nog beter zullen renderen. Zij kunnen de ploeg mee naar een hoger niveau helpen stuwen.”