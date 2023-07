Drie jaar geleden nog sponsor van Anderlecht, nu pronkt Allianz op shirtjes bij Club Brugge: “Voor langere termijn”

Club Brugge heeft een nieuwe, opvallende shirtsponsor. Allianz, in het verleden nog hoofdpartner van Anderlecht, pronkt vanaf nu op de rug. De verzekaar is wereldwijd actief en leende zijn naam aan de stadions van Bayern München en Juventus.

De Allianz Arena of het Allianz Stadium, respectievelijk de stadions van Bayern München en Juventus: ’t zijn geen kleine partnerships. Maar nu ging dus ook Club Brugge een verbintenis aan met de wereldwijde marktleider in verzekeringen en financiële dienstverlening. Opvallend: van 2014 tot 2020 was Allianz nog sponsor van Anderlecht.

Langere termijn

Allianz pronkt vanaf nu op de rug van de spelers, Candriam verdwijnt. Hoe lang de nieuwe verbintenis exact loopt, maakte Club niet bekend. “In de galerij van teams als Bayern en Juventus zullen we hen op de juiste manier en vooral op langere termijn van dienst zijn”, aldus Jeroen De Smet, commercieel directeur bij Club Brugge. “Allianz heeft zijn diensten wereldwijd al bewezen waardoor we ontzettend fier en verheugd zijn om hen nu als back of shirt partner te kunnen aankondigen.”

Bij Allianz zocht men vooral lokale verankering. “Allianz heeft wereldwijd een lange traditie in de sportsponsoring”, vult Kathleen Van den Eynde, CEO van Allianz België, aan. “Van de Olympische en Paralympische Spelen tot Bayern München. Ik ben ontzettend trots dat wij ons nu ook lokaal hebben weten te verbinden met Club Brugge. Want sport daagt uit, inspireert en verenigt.”