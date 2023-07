T1 Steven Van Moeffaert schrijft aan nieuw avontuur met SC Blankenberge: “Spelers hunkerden al langer naar nationaal voetbal”

Vorig seizoen behaalde de oude trainersstaf in volle finale twee successen in één week. SC Blankenberge werd in de reguliere competitie tweede na Wevelgem City na een zinderende ontknoping met 2-1-winst thuis tegen concurrent WS Lauwe. Daarmee werd de promotie naar derde afdeling bezegeld, want kampioen Wevelgem vroeg geen licentie aan voor nationaal voetbal. Een week later zette SC Blankenberge ook Beker van West-Vlaanderen in zijn trofeeënkast na 2-1-winst in de finale tegen Moen.

Nu schrijft SC Blankenberge een nieuw hoofdstuk met een jong trainersduo. Ex-speler Steven Van Moeffaert (37, UEFA A-diploma op zak) wordt T1, bijgestaan door Aaron Bruning (34, T2), ook een ex-speler. Voor Van Moeffaert werd het woensdagavond zijn vuurdoop. Per slot van rekening voert hij het commando over jongens met wie hij nog samen tussen de lijnen stond. “Ach, vuurdoop is misschien wat zwaar uitgedrukt. De kop was er sinds de eerste kennismaking af, nu start de voorbereiding. Ik bewaar mijn afstand, de spelers hebben daar alle begrip voor. Op het veld ben ik de coach, ernaast blijf ik Steven. Voor een grap of een grol blijf ik altijd te vinden, maar als er gewerkt moet worden, is het bittere ernst”, verduidelijkt de nieuwe T1 die Steve Swaenepoel opvolgt.

(Lees verder onder de foto)

© RUDY DECLERCK

“Op de eerste training ontbraken keeper Van Volcem (nieuw vanuit Meulebeke, red.) en een tweetal jongens die op reis waren. Met de vijf nieuwkomers haalden we intrinsiek evenveel potentieel binnen als er wegging. Onze groep hunkerde al langer naar derde afdeling. Voor dit team wordt voetballen op een hoger niveau de ideale uitdaging. Stoutste verwachtingen? Met gezonde ambitie werken we match per match af. Voor het bestuur volstaat dit seizoen het behoud.”

Onbekende tegenstanders

“Met Wervik, Wielsbeke, Roeselare, Westhoek en Aalter vechten we regioduels uit, de andere tegenstanders zijn onbekend. Daarom werd een extra scout aangesteld die info vergaart van alle tegenstanders. In september beginnen we tegen Wambeek Ternat en tegen Elene-Grotenberge, twee donkere vlekken”, vervolgt Van Moeffaert. “Zondag spelen we een oefenmatch in Bredene, woensdag eentje in Varsenare. In augustus staan Maldegem, Kleit, Mandel United en KM Torhout nog op de kalender. Voor de Croky Cup gaat de eerste match tegen de winnaar van de wedstrijd Boezinge - Zedelgem.”

Laurens Poignie (beloften FC Knokke) is vijfde nieuwkomer Na keeper Julien Van Volcem en Gillian De Wulf (Meulebeke), Senne Decloedt (Oostkamp) en Matteo Varhas (KM Torhout) maakte de kustploeg werk van een vijfde transfer. Laurens Poignie komt over van de beloften van FC Knokke. De maandagavondtrips met de Knokse beloften naar (te) verre bestemmingen speelden mee in zijn beslissing om voor SC Blankenberge te kiezen. (bl)