Nieuwe poging om regering te vormen in Thailand, met andere kandidaat-premier

De Pheu Thai-partij zal volgende week een regering proberen te vormen nadat de winnaar van de verkiezingen, oppositieleider Pita Limjaroenrat van de progressieve Move Forward Party (MFP), eerder twee keer faalde om zich in het parlement tot premier te laten kiezen. Dat meldt MFP-secretaris-generaal Chaithawat Tulathon vrijdag. De Pheu Thai-partij is de belangrijkste coalitiepartner van de MFP.

Pita was er vorige week niet in geslaagd een meerderheid van beide kamers achter zich te krijgen. Deze week ging een tweede geplande stemming niet door omdat conservatieve krachten in het parlement hadden aangevoerd dat een kandidaat zich niet twee keer verkiesbaar zou mogen stellen. Dit leidde tot protesten van Pita’s aanhangers in Bangkok.

Pheu Thai wordt beschouwd als prodemocratisch en werd tweede bij de algemene verkiezingen in mei. De partij zal waarschijnlijk vastgoedmiljonair Srettha Thavisin (60) naar voren schuiven. Pheu Thai heeft 141 zetels in het 500 leden tellende parlement, Move Forward 151.

Pita had na de verkiezingen een alliantie van acht partijen gevormd. Hoewel dit hem een stabiele meerderheid in het Huis van Afgevaardigden opleverde, werd hij nog steeds niet tot regeringsleider gekozen omdat in het koninkrijk 250 conservatieve senatoren die door het leger zijn benoemd ook over de premier stemmen. Zij stemden bijna allemaal tegen Pita.