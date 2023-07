Sheldon Bateau tekent voor twee jaar bij SK Beveren

Wat al een tijdje in de lucht hing, is nu ook officieel. Sheldon Bateau keert terug naar SK Beveren. De 32-jarige verdediger, die vorig seizoen ook al op uitleenbasis in het Waasland speelde, tekende nu een contract voor twee seizoenen. Hij komt definitief over het van het Turkse Samsunspor, waarvan de Waaslanders hem het voorbije seizoen huurden.