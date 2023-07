Pelt

Ingrid De Wit (55) uit Pelt, die door een verlamming in een rolstoel zit, werd opgelicht door een malafide bouwaannemer. “Ik heb 108.000 euro betaald voor een huis dat drie jaar later nog altijd een werf is”, zucht Ingrid. Maar er is een hoop. “Met drie aannemers en een dertigtal vrijwilligers gaan we het huis heropbouwen.”