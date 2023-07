‘Huizenjager’ Rob Dekleermaeker wil ook met Sporting Kampenhout winnen: “Mijn beroepsbezigheden betekenen niet dat ik niet alles op alles zal zetten”

Twee jaar geleden was hij met een partner Immo Vermast uit Overijse aan het overnemen en moest hij even met voetballen stoppen. “Het was toen te druk en hectisch om de wedstrijden en trainingen te combineren met mijn job, wat veelal avond- en weekendwerk betekent. Nu is alles wat in zijn plooien gevallen en heb ik mijn situatie doorgesproken met Sporting Kampenhout. Ik kon ook nog bij twee andere teams in de buurt terecht, maar de keuze voor Kampenhout was de goede.”

“Ik leerde ondertussen trainer Denis Dessaer, sportief verantwoordelijke David Pannis en voorzitter Andries Vanhoof kennen. Dat was leuk en werkte motiverend”, opende de vastgoedmakelaar die ook in een tweede bedrijf actief is. Bij Next Generation Football Camp organiseren ze in Turkije voetbalkampen voor de 40 grootste talenten uit Europa tussen 14 en 16 jaar. Ze bieden een volledige omkadering voor de elitejongens, zodat ze fris aan hun seizoen starten.

Huizenjagers Miljoenenweek gewonnen

“Dit had ook een grote impact in het sabbatjaar, zowel Immo Vermast als Next Gen Football Camp. Ook het winnen van Huizenjagers Miljoenenweek op Vier speelde een grote rol. De beroepsactiviteiten betekenen niet dat ik niet alles op alles zal zetten”, wist Dekleermaeker die al twee maanden intensief loopt.

Minstens top vijf moet bij Kampenhout de ambitie zijn. “Mijn rol op het veld situeert zich op de rechterflank – zowel op de back als hoger op de flank liggen er opties. We hebben een gezonde ambitie. Na het scenario van vorig seizoen, uiterst nipte degradatie, is onze drijfveer minstens top vijf. Gezien de sterke aanwinsten is dat zeker mogelijk. Maar we zitten in een sterke reeks, de sterkste die ik ooit meemaakte”, weet Dekleermaeker, die voordien onder andere bij Racing Mechelen, Grimbergen en VC Bertem-Leefdaal speelde.