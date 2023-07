Belgische jongeren die op Malta studente (17) zouden verkracht hebben, willen proces thuis met enkelband afwachten

De vier verschenen vrijdagochtend in de Maltese hoofdstad Valletta voor de rechter, voor een tussentijdse zitting. De vier, allen tussen 17 en 20 jaar oud, worden beticht van de verkrachting van een 17-jarig Frans meisje, en de mishandeling van haar 16-jarige Zwitserse vriend. Dat zou op zaterdag 1 juli gebeurd zijn, na een avondje stappen in de uitgaansbuurt Gianpula Village.

De vijf Brusselse jongeren waren met vakantie op Malta, en kwamen er om 5 uur ’s nachts de 17-jarige Française tegen. Ze zou een ex-liefje zijn van één van hen: de 20-jarige Belgische student Dany M.

In deze buurt kwamen de Brusselse jongeren en de Française elkaar tegen. — © Shutterstock.

Dronken gevoerd

Volgens de verklaringen van de Française werd haar Zwitserse vriend zonder reden aangevallen en uitgedaagd. Het meisje zou samen met haar vriend door de bende met geweld in een taxi geduwd zijn. Tijdens de taxirit voerden ze haar dronken met wodka. De tiener verloor meermaals het bewustzijn door overmatig alcoholgebruik.

De groep Belgische tieners nam het duo mee naar een appartement in Sliema. De Française zegt daar verkracht te zijn geweest door Dany M. Dat zou gefilmd zijn door zijn vrienden. Haar Zwitserse vriend werd in tussentijd mishandeld. Pas op zondagmiddag, om 13 uur, zouden de twee het appartement verlaten hebben.

De vijf Belgen waren van plan om ’s anderendaags, op maandag 3 juli, terug naar België vliegen. Eén uur voor hun vliegtuig zou opstijgen, werden ze op de luchthaven gearresteerd. Eén 17-jarige verdachte die de mishandeling toegaf, kreeg een voorwaardelijke straf en werd vrijgelaten. De vier anderen zitten sindsdien in de Maltese cel.

Een Maltese politie-inspecteur getuigde vrijdagochtend in de rechtszaal dat de twee minderjarigen duidelijke verwondingen hadden, toen ze klacht indienden. “Het mannelijke slachtoffer had verwondingen in het gezicht. Het meisje had verwondingen op haar rug, en op de rest van haar lichaam.”

“Onschuldig”

“De vier ontkennen alles”, zegt de Brusselse advocaat Michel Degrève, de enige Belgische advocaat die het proces bijwoonde. Hij is de raadsman van hoofdverdachte Dany M. “Mijn cliënt ontkent de verkrachting. Hij zegt dat ze die avond helemaal geen seksuele relaties gehad hebben. Er is geen medisch verslag wat dit zou aantonen. Er zijn ook geen videobeelden gevonden, zoals werd beweerd.”

Ook de andere drie ontkennen de beschuldigingen. Volgens hen zouden het meisje en de Zwitser op zondagmiddag om 16 uur nog gevraagd hebben om te gaan jetskiën.

Enkelband

Volgende week vrijdag verschijnen de vier Belgen opnieuw voor de Maltese rechter. Daar zal bepaald worden of het bewijsmateriaal tegen het viertal zwaar genoegd weegt om hen aan te klagen. En of de vier onder voorwaarden vrij kunnen komen, in afwachting van een eventueel proces. “Er zal eventueel een borgsom bepaald worden. Wij zullen vragen om de vier jongeren hun voorhechtenis thuis in België te laten uitzitten, met een enkelband. Dat kan volgens Europese afspraken”, zegt Degrève.

