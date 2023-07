Zweden repatrieert personeel ambassade naar Stockholm

Het personeel van de Zweedse ambassade in Irak is uit veiligheidsoverwegingen tijdelijk overgebracht naar Stockholm. Dat heeft het Zweedse ministerie van Buitenlandse Zaken vrijdag bekendgemaakt, daags nadat het gebouw in Bagdad in brand was gestoken door manifestanten.

“De veiligheid is een prioriteit. Het personeel is via een reguliere vlucht in Zweden aangekomen”, aldus een woordvoerder van het ministerie.

LEES OOK. Irak zet Zweedse ambassadeur land uit vanwege mogelijke koranverbranding

Het waren aanhangers van de sjiitische leider Moqtada al-Sadr die de ambassade in brand hadden gestoken. Dat gebeurde naar aanleiding van een Koran-verbranding die later op de dag in Stockholm was aangekondigd. Het ging om een anti-islamactie door een man met de Iraakse nationaliteit, die eerder ook al een Koran in brand stak in de buurt van een moskee in de Zweedse hoofdstad.