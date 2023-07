Marko Ilic blikt terug op periode onder de lat bij KV Kortrijk: “Ik heb er vrienden voor het leven gemaakt”

Tom Vandenberghe (30) wordt dit seizoen doelman nummer een bij KV Kortrijk. De concurrentie zal hij niet meer moeten aangaan met Marko Ilic, want de Serviër blijft in Amerika. Na een succesvolle uitleenbeurt lichtte Colorado Rapids de optie tot koop. “Ik vermaak me hier”, klinkt het bij Ilic. “De mensen op de club zijn zeer vriendelijk en respecteren mij. Echter kennen we niet het seizoen dat we voor ogen hadden. Het geluk zit ons nog niet mee terwijl we over voldoende kwaliteit in onze kern beschikken. Ik hoop dat we collectief het tij snel kunnen keren. Individueel wil ik zo snel mogelijk minuten maken, maar dat kan enkel als ik hard werk en bewijs dat ik dat plaatsje onder de lat waard ben. Met mijn concurrenten heb ik een goede band. Bij KV Kortrijk was dat trouwens ook zo. We respecteren elkaar en pushen elkaar tot het uiterste.”

MLS

Met de komst van superster Lionel Messi krijgt de Amerikaanse voetbalcompetitie een nieuwe boost. De MLS zal vele toeschouwers aantrekken en inkomsten generen door de Argentijnse wereldkampioen. “Dit is ongelofelijk”, zegt Marko Ilic. “Hopelijk speel ik ooit nog tegen hem. Voorlopig komen wij in een andere conference uit dan Inter Miami. Misschien volgt er volgend seizoen wel een duel tegen hem of loten beide clubs elkaar in de beker, dat kan ook. Het zou wel een droom zijn om ooit tegen hem te mogen spelen. De competitie zal een boost krijgen door zijn komst, maar dat wil niet zeggen dat het voetbal hier van een uitstekend niveau is. De Belgische competitie is bijvoorbeeld sterker en agressiever. In Amerika zijn de spelers individueel veel sterker. Dat is volgens mij het grootste verschil.”

“Ik zou de overstap naar de MLS zeker aanraden aan spelers uit België, maar eigenlijk moet je je afvragen of je klaar bent om je aan te passen aan een hele nieuwe wereld. Het is niet iets voor iedereen.”

Fastfood en vissen

De levensstijl in Amerika is totaal anders dan hier, en dat is dan nog zacht uitgedrukt. Voor vele spelers verloopt de overstap zeer moeizaam. “Ja, het eten is hier verleidelijk (lacht). Er zijn zoveel fastfoodrestaurants, dat heb ik nog nooit gezien. Ik moet echt opletten dat ik er niet heen ga, maar voorlopig houd ik mezelf onder controle. Ik heb een eigen dieet en dat is maar best ook. Daarnaast kan je hier ook nergens wandelen. Als je geen auto hebt, dan ben je de pineut. In Kortrijk kon ik bijvoorbeeld overal te voet naartoe, maar ik vind dit een nieuwe ervaring en dat is leuk. Bovendien is de natuur hier ongelofelijk. In België viste ik vaak samen met Aleksandar (Radovanovic, red.) rond de streek van Kortrijk en Waregem, maar hier heb ik het nog niet gedaan. Ik vis liever niet graag alleen, mocht hij hier nog zijn dat hadden we het sowieso al gedaan.

Marko Ilic samen met boezemvriend Aleksandar Radovanovic. — © Foto Kurt

Periode bij KVK

Ilic trok de deur van het Guldensporenstadion definitief achter zich dicht. Toch was de doelman van plan om terug te keren. “Ik wou eigenlijk terugkeren naar Kortrijk, dat moeten de supporters weten”, zegt hij. “Maar er zijn dingen gebeurd waardoor ik niet kon. Ik houd goede herinneringen over van de fans en van de speler waarmee ik samen speelde. Ik ga hen nooit vergeten. Ze steunden me telkens als het goed ging, maar ook wanneer het slecht ging. Het was zeldzaam voor mij om zo iets te hebben. Ik ben daar dankbaar voor. Ik heb er vrienden voor het leven gemaakt. Ik vind het jammer om Rado achter te laten. Hij blijft mijn beste vriend voor altijd.”