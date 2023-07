De Supercup een veredeld oefenduel? Niet voor Mark van Bommel: “Ik weet niet waarom Defour dat gezegd heeft”

Een prijs is een prijs voor Mark van Bommel. Of het nu de landstitel, een spelletje latje-trap of de Supercup is, de Nederlander is een geboren winnaar. “Een overbodige vraag”, reageerde Van Bommel toen hij gevraagd werd naar het belang van de Supercup. “Een prijs is een prijs en die wil je pakken. Altijd. Ik heb in mijn carrière negen Supercups gewonnen. Negen op tien. Die tel ik allemaal mee, hoor.”

Op 28 juni begon RAFC aan de voorbereiding en minder dan een maand later gaat het alweer om de knikkers. “Da’s kort en dat vind ik jammer. Je kan bijna niet oefenen (Antwerp speelde maar drie oefenduels, red.) en je moet gewoon heel snel klaar zijn.” Maar experimenteren zal Van Bommel niet doen in de Supercup. “Je gaat niks uitproberen als je om een prijs speelt. Tegen Cercle (op de openingsspeeldag, red.) ga je ook niet wat uitproberen omdat het vroeg in het seizoen is.”

© BELGA

Met Pacho, Keita en Stengs zijn drie belangrijke spelers vertrokken, al zien we die laatste snel terug op de Bosuil. Antwerp heeft een akkoord met Nice. “Maar pas als wij communiceren is het rond. Al kan ik wel bevestigen dat we ermee (met Stengs, red.) bezig zijn.” Van de nieuwkomers zien we Jacob Ondrejka ongetwijfeld al in actie, George Ilenikhena mogelijk ook. “Of ze gaan spelen? Daarvoor hebben we ze aangekocht. Ze zijn beschikbaar, maar of ik hen al ga inzetten, dat hou ik voor mezelf.”

Wie zondag niet op het wedstrijdblad zal staan, is de geblesseerde Jürgen Ekkelenkamp. Vincent Janssen, die inmiddels wel weer gedeeltelijk met de groep meetraint, is een twijfelgeval.