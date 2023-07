Westerse wapens voor Oekraïne gestolen door criminelen

Criminelen en wapenhandelaars zijn er vorig jaar in geslaagd om een wapenlevering vanuit het westen naar Oekraïne te onderscheppen. De gestolen wapens en apparatuur werden weer teruggevonden door de Oekraïense inlichtingendiensten.

Dat blijkt uit een rapport van het Amerikaanse ministerie van Defensie dat de Amerikaanse nieuwszender CNN kon inkijken. Het rapport handelt over de periode februari tot september 2022 en stelt nog dat er “uitdagingen” zijn op het vlak van de monitoring van wapenleveringen aan Oekraïne. Vooral dan omdat er weinig Amerikaanse militairen in het gebied aanwezig zijn. Volgens CNN werden na de diefstal trackingsystemen opgestuurd naar Oekraïne om zulke incidenten in de toekomst te voorkomen.

Die bleken niet feilloos. In juni vorig jaar stal een groep criminelen, onder leiding van een hooggeplaatste Rus, onder andere een raketwerper, een machinegeweer en munitie. De Oekraïense inlichtingendiensten konden wel voorkomen dat de wapens verkocht werden.

Diezelfde maand staken de Oekraïners ook al een stokje voor een plan van wapenhandelaren om gestolen wapens en munitie ter waarde van 17.000 dollar te verkopen.